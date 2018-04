Gabriel Soto habla si está listo para buscar una nueva relación

Día de parque perruno con mi Sammy, Shanti y festejando a Suri 🐶🐶🐶🐶🐶. Gracias @_danielasuarez_ 😀😀😀😀🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

A post shared by gabrielsotoborja (@gabrielsoto) on Apr 15, 2018 at 8:14pm PDT