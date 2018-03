Sebastián Rulli confieza cómo enamorar a Angelique Boyer cada día

Hacia varios años que no hacía WakeBoard!! Que felicidad sentir mi rodilla fuerte y poder hacer este deporte que tanto me gusta nuevamente.Desde que me la lastime en la nieve me tarde , pero ahora…. a darleeeee!😬🤟. #wakeboard #sportlife #fitness #fitnessmotivation

A post shared by Sebastian Rulli (@sebastianrulli) on Mar 18, 2018 at 9:53am PDT