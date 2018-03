¿Qué le pasó a Amaia Montero? Así luce ahora tras años de ausencia

La ex vocalista de la banda española La Oreja de Van Gogh ha regresado a los escenarios tras años de silencio con un nuevo disco "Nacidos para creer", con el que además mostró su increíble transformación ya que durante su presentación en los Premios Cadena Dial en Tenerife, varios usuarios de las redes destacaron que la cantante de 41 años lucía muy diferente del rostro.

Sin embargo a la cantante parece no importarle ya que en la letra de su canción declara:

"Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado. Muchos me hacen la cama. Otros juran que bebo y que en persona, no valgo nada. Que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros y a veces me dan ganas de volverme y decir. Si tú no sabes nada de mí . Ni dónde ni con quién ni cuándo. Si cuelgo a dios o al diablo en la pared. A qué me atreví, lo que nunca haré. ¿ A cuánto vendes tu la verdad? ¿Quién te dio vela en este entierro? No busco un clavo ardiendo y si miro atrás tu no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí."