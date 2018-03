Falcao enterneció las redes sociales con unas hermosas palabras en homenaje al día de la mujer

Un día para rendir especial homenaje a las mujeres que están a mi lado. 😍 Igualmente, a todas ustedes, respeto, admiración y bendiciones en el #diainternacionaldelamujer. /// a day for pay tribute to all the women’s close to me. Likewise, to all the women’s around the world my respect, admiration and blessings in the international Women’s Day. 💐

A post shared by Falcao (@falcao) on Mar 8, 2018 at 6:02am PST