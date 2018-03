Las fuertes críticas contra Thalía por su nuevo look

Lo veo todo en rosa. 🎶🎀💖 Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. #lavieenrose #albumlove #lavidaenrosa #thalia90s 📷 @carlos70vera

A post shared by Thalia (@thalia) on Feb 28, 2018 at 7:34pm PST