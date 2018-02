Kylie Jenner casi lleva a la quiebra a Snapchat con un solo tweet

El rediseño de Snapchat causó molestia entre los usuarios de la plataforma bajando incluso el flujo de usuarios. Pero la estocada final realmente fue cuando la recién estrenada mamá, Kylie Jenner escribiera que “ya nadie usa Snapchat”. Esto desencadenó diferentes picos económicos para la empresa.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018