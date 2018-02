Depresión y ansiedad, dos enemigas de Selena Gomez

La cantante de 25 años habló de sus problemas con la depresión y ansiedad en una entrevista con Harpers Bazaar en la que confesó que es una batalla que tendrá que luchar por el resto de su vida, sin embargo se siente bien al respecto pues está eligiendo cuidar su salud mental.

También habló de como esto ha afectado su carrera musical, ya que se ha tomado el tiempo para lanzar un nuevo álbum.

“Cuando la gente me pregunta por que he tardado tanto en grabar un nuevo álbum soy honesta, es por que no he estado lista, aun no me siento segura de mi música y si me toma diez años, no me importa, sólo quiero ser muy intencional con todo lo que hago.”