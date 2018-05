El polémico look de Rihanna inspirado en el Papa para la MET Gala

Rihanna se robó todas las miradas de la edición 2018 de la MET Gala al lucir un atuendo inspirado en el Papa, un ensamble de piezas que incluyen el icónico sombrero de la máxima autoridad de la Iglesia Católica así como una capa y minidress con incrustaciones y pedrería de Maison Margiela.

La cantante de 30 años escogió este peculiar diseño para su llegada al Museo Metropolitano de Arte la noche.

Rihanna casually paying SZA dust. MET GALA queen is seeing NO ONE tonight. pic.twitter.com/lCKWZ2dwVe — HIM 👽 (@agypsycomplex) May 7, 2018

Como todos los años, existe un tema que determina el código de vestimenta del evento, este año, el tema escogida se titula "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", un tema centrado en todas las prendas de vestir, inspiración e impacto de los elementos de la iglesia católica en el mundo de la moda, piezas inspiradas en diferentes aspectos de la religión, que a lo largo de los años se han convertido en tema de discusión en diferentes fibras sociales que siguen las creencias de Jesús como mesías así como de la Santísima Trinidad: Padre, hijo y espíritu santo.

Rihanna has arrived to the red carpet at the 2018 Met Gala. #MetGala pic.twitter.com/Xyosq4q7h7 — Music News & Rumors² (@MusicNewsRumor2) May 7, 2018

Este año las anfitrionas del evento so nRihanna, Amal Clooney, la famosa diseñadora de modas, Donatella Versace y la editora en jefe de Vogue: Anna Wintour. Así fueron sus últimas cuatro apariciones en la esperada alfombra roja.

Legend!!!!!!!!!!!!! #MetGala The Queen Of Met Gala is Rihanna. pic.twitter.com/uE4Xu0XLwP — Rihanna Charts (@StatsRihanna) May 7, 2018

