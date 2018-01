Una de las mujeres que rompió con la etiqueta y no fue de negro a los Golden Globes explica sus razones

Gran polémica ha causado en el mundo de la moda y el entretenimiento que las famosas hayan acudido de negro, como protesta contra el acoso sexual y la violencia de género, a la entrega 75 de los Globos de Oro.

Fue una forma de gritarle al mundo lo cansadas que están las mujeres de la violencia sexual, de los salarios inequitativos y de los roles impuestos en los que, la mayoría de las veces, se le da preferencia a los hombres.

