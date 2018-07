¡Qué dolor! Así fue el golpe de Majida Issa grabando 'Sin tetas sí hay paraíso'

Se acuerdan que hace días salió en @sinsenossihay el capítulo donde #cata atrapa a la #diabla y le da sus golpecillos 🤪🤪🤪🤪??? Bueno pues les cuento que ese día mi adorada @majidaissa en medio de la pelea que ya se había marcado y ensayado, tuvo un enredo con las sábanas de la cama y se golpeó durísimo en la boca y nariz ( yo pensé que había sido yo 😭, fue horrible) Seguimos la escena porque ya la estábamos grabando y maji comienza a sangrar de verdad 🤭🤭… las dos nos miramos y fue como oh oh 😱 pero ella siguió la escena y por ende yo también!!! Cuando terminamos, todos corrimos a ver qué le había pasado, fue un momento de mucho susto 😰!!! Cosas que pasan detrás de cámara !!! Te quiero demasiado mi maji bella! Posd: yo sé que aman a la diabla ( a pesar de todo lo malo que ha hecho) y creen que no merecía la golpiza, pero ajá, no los culpo, YO TAMBIÉN LA AMO 😈😈😈😈 #ssshp3 #ladiablaysucombo #catasantana #amistad

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Jul 18, 2018 at 12:57pm PDT