Acusan a Adamari López de serle infiel a Toni Costa

La presentadora Adamari Lopez ha sido acusada de ser infiel después de que a través de la cuenta de Instagram del programa “Un nuevo día” se diera a conocer una foto en la que aparece a lado de su compañero, el chef James.

La foto captura el momento en el que Adamari y James se reencontraron después de que él regresó de vacaciones. En el pié de foto escribieron:

La mirada que compartían causó varias criticas hacia la postura de la actriz.

"Adamaris que es esa falta de respeto a tony si tu lo vieras así una chica a recostada en el y su manos en sus piernas que reacción tendrías."

"no mi reina pero eso de estar sentaditos asi y encima agarrandole la pierna umm a mi no me parece correcto, pero como este mundo y la mentalidad de muchos esta tan moderna cada quien lo ve diferente y este es mi punto de vista 😉"

"Hay no yo hago eso y mi marido me acaba!!! Jajajajajajaja.. Yo creo ke todo tiene un límite."