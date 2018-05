Como una verdadera princesa, así llegó Meghan Markle a la capilla de San Jorge

La mañana del sábado 19 de mayo se celebró la tan esperada boda entre la actriz de televisión y modelo Meghan Markle con el hijo de la eterna 'princesa de corazones', Lady Di, el príncipe Harry.

Después de hacer pública su relación y posterior compromiso, ambos se han vuelto los personajes más importantes de los tabloides de entretenimiento y sin duda la boda es el evento más esperado del año.

Hubo mucha especulación sobre qué vestido usaría Meghan, quién la llevaría al altar, si su familia podría asistir y si la boda transcurriría sin ninguna novedad, lo cierto es que Meghan llegó acompañada solo por su madre en su vehículo clásico, luciendo impresionante con un vestido que incluía tiara y velo, radiante y realmente feliz por finalmente unirse en matrimonio con Harry.

