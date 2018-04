La diosa del 'Topless': Valentina Lizcano volvió de dejar boquiabiertos a sus seguidores

Hoy 5 de diciembre nos unimos @la.sra.celin y yo con un grupo de mujeres que viven y piensan lo mismo, todas estamos cansadas de escondernos, de no aceptarnos y hoy queremos mostrarte a ti que yo también tengo estrías o en este caso los senos caídos, los míos cambiaron mucho después del parto, la lactancia y me a costado mucho aceptarme sobre todo porque sobre mi pesa el título de #mujerfit y la gente cree que por alimentarme saludable y porque me apasiona la actividad física entonces mi cuerpo debe ser perfecto … Si supieran mis niñas, pues no? Mi cuerpo no es y jamás ha sido perfecto, nada más alejado de eso, antes de ser madre sufría por no tener nalgas grandes y por mis piernas flacas (llore todo mi adolescencia) luego con ejercicio mejore en algo eso😋pero mis pechos se fueron al carajo, he tenido la posibilidad de operarme y hasta he tenido lipomas que me han tenido que extraer(razón por la cual no participe el año pasado en @ironman70.3cartagena no por pereza porque de eso no sufro) No he querido operarme porque eso me imposibilita un poco en el trabajo y como saben la actividad física de alta intensidad es mi pasión, pero en fin … Quitarme la camisa frente a un hombre me daba terror después de mi parto y no se diga ir a la playa y no llevar un bra que realmente las recogiera, ni se diga de los comentarios abusivos que he tenido que leer de algunos malos seguidores donde me dicen que me cuelgan y que eso no es de una mujer saludable 🤣 pero saben que? Ya no me importa, AMOOOO mi cuerpecito y adoro mis tetas caídas por que son símbolo de una mujer con historia que ha nutrido, alimentado y dado amor, de una mujer real y fuerte que hoy se acepta en público sin pudores, porque si los hombres y la mismas mujeres no tienen el más mínimo pudor en señalar, juzgar y criticar yo no tengo la más mínima vergüenza en mostrarme y gritar que me gusto, me amo y me acepto … Tengo estrías también en las nalgas y caderas y no saben cómo combinan con mi ropa interior 😋 MUJERES DEJEN LA PENDEJADA, NO SE DEJEN APAGAR NI ENCERRAR EN ESTEREOTIPOS, ROMPAN EL MOLE Y CREEN UNO ÚNICO EN DONDE SOLO QUEPAN USTEDES Y SU AMOR PROPIO #yanomedapenamostrarmisestrias #sanalocura

