Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Diablo

Cuida tus actos. Estarás proclive a verte tentada a caer en situaciones que no son habituales en ti, pero que siempre pueden estar presentes, sobre todo por la influencia de personas con pocos escrúpulos y el exceso de credibilidad de parte tuya, que es uno de tus flancos vulnerables. Es muy fácil caer en la tentación y muy difícil salir de aquello.

Tauro

El Mago

Aprovecha esta semana para adelantar tareas o avanzar en planes que te permitan estar mejor preparada para lo que te hayas propuesto como meta este año. Estarás creativa y sintiéndote capaz de resolver asuntos que comúnmente te complican más allá de la cuenta. Ahora será distinto y es la oportunidad al alcance de tu mano.

Géminis

Tres de Espadas

El dolor, a pesar nuestro, constituye una parte importante de la experiencia de vivir. Nadie está exento de sentirlo, o a veces de padecerlo. Quizá, lo mejor es aceptarlo con resignación porque, por lo demás, no podemos evitarlo y nos permite reconocer la cara opuesta, que es la felicidad.

Cáncer

Dos de Copas

Días favorables para estrechar lazos de amistad con nuestro círculo más cercano de personas. También para conocer gente que, con el correr del tiempo, pasen a formar este mencionado círculo. Y, por último, para reconciliaciones amorosas o para renovar la unión entre dos personas.

Leo

El Colgado

Período lento en general. No espere grandes cosas. Menos cambios de cierta importancia. Todo fluirá, pero como un pequeño manantial. Aprovecha este tiempo para analizar tu vida y, si es posible, avanza en tu lado espiritual para hacerlo más sólido y en tu parte material intenta hacerla menos trascendente.

Virgo

Siete de Bastos

Período un tanto cuesta arriba, en que pareciera que todo se complejiza, pero no es para alarmarse. Recuerda que la vida siempre nos pone a prueba y, junto con esto, generalmente nos ofrece la solución o la salida y el avance que siempre se logra puede ser más lento, pero siempre está presente.

Libra

Seis de Espadas

“Después de la tempestad viene la calma”. Es un refrán que, guardando las proporciones, gráfica un tanto como serán estos siete días. Obviamente más tranquilos que el período que quedó atrás, por lo que podrás mejorar tu rendimiento abocándote a aquellas cosas que deben verse con calma, dada su importancia.

Escorpio

Dos de Bastos

Se abre un amplio campo de posibilidades para avanzar e ir concretando proyectos. Sin embargo, es mejor que te des el tiempo suficiente para analizar tus opciones, sin tanta prisa, y apuntar hacia lo que quieres y que debe coincidir con tus habilidades, destrezas y conocimientos.

Sagitario

Nueve de Oros

Prepárate para cosechar lo que has sembrado. La cantidad dirá relación con el esfuerzo, la constancia y la dedicación que has desplegado en el último tiempo en pos de tus metas y objetivos. No será un hecho tan distinto a lo que estás acostumbrada y a lo que te has ganado. En resumen, es la justa retribución que mereces.

Capricornio

La Justicia

Tener claro el panorama de tu vida, te dará los elementos de juicio suficientes para saber a qué atenerte y perseguir tus metas y objetivos. Sin embargo, no será todo lo que necesites para estabilizar tus estados de ánimo que, a veces, te juegan malas pasadas, que no obedecen a algo externo a ti y eso es difícil superarlo, pero hay que intentarlo.

Acuario

Ocho de Copas

Tu acostumbrada sociabilidad se puede ver alterada esta semana por una cierta tendencia a buscar espacios de soledad. Lo que para algunas es un síntoma negativo, que hay que evitar, en tu caso es lo que necesitas para hacer las reflexiones apropiadas, sin interferencias innecesarias y con un provecho que mucho te servirá.

Piscis

Cinco de Oros

Cuesta entender que cada cual tiene lo que merece. Quejarnos de lo injusta que a veces es la vida es no asimilar que cada situación difícil es una oportunidad para rectificar una conducta, intentar un método nuevo, e ir cada día superándonos y atenuando los efectos de la adversidad. Y eso, se parece a la sabiduría.

