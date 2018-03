Esta extraña tendencia quiere reemplazar al anillo de compromiso

Microdermal wykonany przy użyciu biżuterii @wildcat_polska! #microdermal #dermal #finger #fingerpiercing #piercing #piercinggoals #piercingshop #bodypiercing #bodymods #jewellery #like #engagementring #ring #work

A post shared by Patrycja Nowak (@patrysiekk) on Feb 22, 2018 at 4:40am PST