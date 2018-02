Los 4 signos del zodiaco que se obsesionan cuando terminas con ellos

1. Escorpio

Escorpio es el ex más obsesivo por la intensidad de sus emociones. Aunque superficialmente parece que todo lo toman con humor,por dentro no soportan la idea de que te olvides de ellos. Es el tipo de persona que llama 17 veces en una noche o llora en la puerta de tu casa durante meses después de la separación. Ellos hierven en silencio y toman todo lo que haces después de que cortas como un movimiento contra ellos ("para hacerlo sufrir"). Aunque de pronto no hayas sabido nada de tu ex Escorpio, ten por segura que seguirá mirándote a escondidas.

2. Leo

Los Leo se vuelven locos cuando alguien los termina pues es un golpe directo a su ego. Para ellos ya es suficientemente malo tener que lidiar con la humillación de decirles a todos que saben que están fuera de otra relación. Y por supuesto el hecho de que saben que no son queridos, los aplasta. No es que sea una mala persona, pero cuando aman a alguien, lo dan todo así que perderlo es un proceso realmente doloroso. Hará todo porque sigas escuchando de él.

3. Géminis

Los Géminis ocupan el tercer lugar en la lista de los exiliados más locos porque dejan que sus sentimientos los consuman. Ni siquiera es tanto que tu ex Gemini todavía esté enamorado de ti sino el hecho de que se obsesionan cuando alguien los deja primero con la palabra en la boca. No saben vivir solos por lo que tras la ruptura seguro buscarán la forma de tenerte aunque sea como amiga.

4. Virgo

Los Virgo, como Scoripos, también son bastante intensos y obsesivos. Al exterior, un Virgo se hace fuerte y que todo lo ha superado pero por dentro es un cúmulo de paranoia. Son del tipo de ex que plasma absolutamente todos sus pensamientos en sus estados de Facebook o Twitter. Seguramente se guardará muchas cosas con la esperanza de encontrarte y decírtelas.

