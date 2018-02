Las consecuencias que el supuesto violador de Karla Souza tendrá que enfrentar

La actriz Karla Souza reveló que fue víctima de una violación mientras se encontraba en la filmación de 'Qué culpa tiene el niño', a raíz de las polémicas declaraciones en las que evidenció una cara oculta de la industria del entretenimiento mexicano, Televisa, una de las principales televisoras se ha pronunciado.

A través de un comunicado de prensa en el noticiero estelar de la noche, la periodista Denise Maerker habló al respecto:

Televisa informa que rompe toda relación laboral con Gustavo Loza tras denuncias realizadas por la actriz Karla Souza…. La empresa no tolerará conductas como la denunciada hoy.#enPunto con @DeniseMaerker https://t.co/oPHqfTuTwB pic.twitter.com/ePpldITZHi — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 21, 2018

“Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación laboral con el señor Gustavo Loza. Asimismo, será cancelado cualquier proyecto en marcha que contemple la participación del señor Loza. El señor Loza no es empleado de Televisa, pero sí ha colaborado con proyectos de la empresa”, se puede leer en el comunicado.

Karla Souza y sus declaraciones

La actriz contó en una entrevista para CNN que mientras filmaba un proyecto por un mes, estuvo hospedada en un hotel diferente al resto de sus compañeros.

"Ingenuamente dije: '¡ay, qué lindos! Me tocó el hotel bonito"". Pero el resto del equipo pronto se dio cuenta que solo estaban ella y el director. "Desayunaba y estaba él. Comía y estaba él", enfatizó Souza.

De acuerdo con la actriz, en un momento "acabó cediendo y dejé que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara (…) Me agredió violentamente y me violó", compartió entre lágrimas.

