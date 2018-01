Estos fueron los viajes en los que coincidieron Uribe y Claudia Morales

Ante las especulaciones en redes sociales y otros espacios sobre quién fue el violador de Claudia Morales, Álvaro Uribe se pronunció ante el tema y lo hizo ver como un complot político. Y de igual manera, la oficina de Comunicaciones del Centro Democrático, emitió un comunicado en el que revela todos los viajes en los que él (cuando era presidente) y ella coincidieron.

Muchos señalan a Uribe, ya que Morales se desempeñó como encargada de asuntos internacionales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia en los años en los que Uribe desempeñó su cargo.

Estos son los viajes en los que ambos coincidieron:

Washington D.C. del 29 de abril al 4 de mayo de 2003.

Miembros comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Carolina Barco Isakson, Marta Lucía Ramírez de Rincón, Jorge Humberto Botero Angulo, Luis Alberto Moreno Mejía, Luis Carlos Villegas Echeverri, Salvador Otero Ospina, Juan Manuel Ruiseco Vieira, Rodolfo Amaya Kerquelen, Claudia Morales Medina.

Seguridad del señor Presidente a cargo del servicio secreto.

Hospedaje del 30 de abril al 02 de mayo en Blair House (residencia oficial de la presidencia de los Estados Unidos)

Suite Presidencial: ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Hab. No. 32 Carolina Barco Isakson

Hab. No. 25 Marta Lucía Ramírez de Rincón

Hab. No. 26 Jorge Humberto Botero Angulo

Hab. No. 35 Luis Carlos Villegas Echeverri

Hab. No. 38 Salvador Otero Ospina

Hab. No. 33 Juan Manuel Ruiseco Vieira

Hab. No. 24 Rodolfo Amaya Kerquelen

Hab. No. 36 Claudia Morales Medina

El 29 de abril y el 03 y 04 de mayo, el señor Presidente y la señora Canciller se hospedaron en la residencia del señor Embajador. A este viaje no asistió personal de seguridad del señor presidente.

Perú y Argentina del 22 al 26 de mayo de 2003

Miembros comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno, Carolina Barco Isakson, María Consuelo Araujo Castro, Alberto Velásquez Martínez, Juan Ricardo Ortega López, Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen, Ricardo Galán Osma, Jorge Alberto Barrantes Ulloa, Claudia Morales Medina.

Enlace de seguridad a cargo de Mauricio Miranda y Andrés Tobón.

Hospedaje en Perú

Hotel “El Monasterio”

Suite Presidencial 430 Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno

Hab. No. 414 Carolina Barco Isakson

Hab. No. 105 María Consuelo Araujo Castro

Hab. No. 112 Clemencia Forero Ucros

Hab. No. 104 Juan Ricardo Ortega López

Hotel Novotel

Hab. No. 419 Jorge Alberto Barrantes

Hab. No. 110 Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen

Hab. No. 211 Ricardo Galán Osma

Hab. No. 317 Claudia Morales Medina

Hotel Niler

Hab. No. 205 MY. Alvaro Diego Tamayo Hoyos, CT Carlos Quiroga Velasco

Hab. No. 203 MY Mauricio Miranda, SI Andrés Tobón

Hab. No. 107 Pedro Tibocha, César Carrión

Hospedaje en Argentina

Hotel César Park

Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno

Residencia del Señor Embajador

Carolina Barco Isakson, María Consuelo Araujo Castro

Hotel Intercontinental

Hab. No. 1816 Jorge Alberto Barrantes

Hab. No. 1716 Juan Ricardo Ortega López

Hab. No. 1812 Mauricio Santoyo Velasco

Hab. No. 1819 Rodolfo Amaya Kerquelen

Hab. No. 1715 Ricardo Galán Osma

Hab. No. 1802 Claudia Morales Medina

Hab. No. 1914 MY Mauricio Miranda

Hab. No. 1714 Pedro Tibocha, César Carrión

Hab. No. 1904 CR Hugo Acosta Tellez, MY Jaime Alberto Clavijo Uribe

Hab. No. 1712 TJ José Vicente Cruz, TJ Álvaro Abraham Acosta Guette, Edgar Flórez Beltrán

Hab. No. 1919 Sandra Catalina Ortiz

Hab. No. 1814 MY Héctor Carrascal Varela, MY Ariel Gustavo Vargas Solano

Paraguay 15 de agosto de 2003

Miembros Comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Fernando Londoño Hoyos, Carolina Barco Isakson, Claudia Turbay, Yolanda Peralta de Mora, Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen, Claudia Morales Medina, Jaime Bermúdez Merizalde, Alberto Barrantes Ulloa, Adriana Peres Leal

Enlace de seguridad a cargo de Mauricio Miranda y Andrés Tobón.

Hospedaje 15 de agosto

Hotel Excelsior

Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez

Hab. No. 510 Carolina Barco Isakson

Hab. No. 502 Mauricio Santoyo Velasco

Hab. No. 507 Claudia Morales Medina

Hab. No. 503 Claudia Turbay

Hotel Manduvira

Hab. No. 503 MY Betsy Bustos Castañeda

Hab. No. 603 CP Adriana Paeres Leal

Hab. No. 707 MY Mauricio Miranda, SI Andrés Tobón

Hab. No. 803 Liliana Nieto, Ana Judith Riaño

Hab. No. 607 CR Rodrigo Otálvaro, TC Ramsés Rueda Rueda

Hab. No. 407 TS Gustavo Montoya, TS José de Jesús Pinilla, TS John Rojas Sánchez

Hab. No. 705 SI Jhon Londoño, SI Sergio Guevara, SI Sergio Diaz

Hab. No. 906 Prensa

New York y Washington, septiembre 29 a octubre 1 de 2003

Miembros Comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Carolina Barco Isakson, Luis Alberto Moreno Mejía, Marta Lucía Ramírez de Rincón, Rodolfo Amaya Kerquelen, Jorge Alberto Barrantes Ulloa, Claudia Morales Medina.

Seguridad del señor Presidente a cargo del servicio secreto.

Hospedaje en New York

Hotel Plaza

Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez

Residencia del Señor Embajador

Marta Lucía Ramírez de Rincón

Hotel Portland Square

Rodolfo Amaya Kerquelen

Hospedaje en Washington D.C.

Residencia del Señor Embajador

Álvaro Uribe Vélez

Carolina Barco Isakson

Hotel Jurys

Marta Lucía Ramírez de Rincón