“Se puso tan guapo” Hijo de Marc Anthony causa revuelo en redes y aseguran es ‘gemelo’ del padre

Marc Anthony no necesita presentación. Ícono mundial del entretenimiento, el cantante ha conquistado escenarios como intérprete, compositor y productor, y hasta ha incursionado en la actuación. Su carisma, voz inconfundible y talento lo han mantenido vigente por más de tres décadas. Sin embargo, además de su música, hay algo que siempre atrae la atención de los medios: su vida familiar. Y ahora, quien está dando de qué hablar es Ryan Muñiz Torres, el hijo menor que tuvo con la modelo Dayanara Torres.

Aunque Ryan, a punto de cumplir 22 años, no es una figura pública tan visible como sus hermanos mayores, recientemente sorprendió en redes sociales con un look que dejó boquiabiertos a sus seguidores y recordó a muchos por qué es “de tal palo, tal astilla”.

Ryan Muñiz, la galanura que heredó de Marc Anthony

Con 36.9 mil seguidores en Instagram, Ryan no suele ser muy activo, pero su más reciente publicación se volvió viral rápidamente. En ella, el joven posa con un estiloso conjunto negro de Off White, una playera blanca y lentes oscuros. Su pelo rizado, ahora más largo, y los tatuajes visibles en sus manos completan un look moderno y con mucha personalidad.

“Feeling a little off”, escribió Ryan junto a la imagen, que desató una ola de comentarios sobre su increíble parecido con Marc Anthony en sus años más jóvenes.

“Así era tu padre cuando joven, igualitos”, “El clon del padre”. “Un copy paste de su papá”. “Marc Anthony se fotocopió”, fueron algunos de los mensajes más destacados. La publicación no solo reafirma la galanura heredada, sino también el estilo y la presencia que parecen correr en la familia.

Ryan, un romántico como su padre

Más allá de su apariencia, Ryan también ha mostrado un lado romántico que recuerda a su famoso papá.

Aunque mantiene un perfil más discreto que sus hermanos, ya está dejando su propia huella y dejando ver su atracción por el mundo de las artes, la fotografía y la producción.

Su galanura, estilo y romanticismo hacen inevitable que los ojos del público y de los fans vuelvan a mirar la saga familiar de Marc Anthony, recordando que, además de su música, la familia del cantante siempre será fuente de titulares y admiración.

Una vida familiar cuidada y llena de recuerdos

Ryan y su hermano Cristian han disfrutado de una crianza estable gracias al esfuerzo conjunto de Marc Anthony y Dayanara Torres. Desde pequeños, ambos estuvieron presentes en momentos clave de su padre, como graduaciones y eventos familiares, aunque han vivido principalmente con su madre. La relación cercana con Marc, aunque a la distancia, les ha permitido valorar la importancia de la familia y mantener un vínculo sólido con él.

Marc Anthony, padre de seis hijos con distintas parejas, ha sabido equilibrar su intensa carrera con la paternidad. Desde Arianna y Alex Muñiz Rosado, hasta los mellizos Max y Emme con Jennifer López, y Marco con Nadia Ferreira, el cantante se mantiene presente en la vida de todos sus hijos, promoviendo una educación basada en valores y apoyo constante.



