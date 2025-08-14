El gesto de Shakira en pleno concierto que fans sospechan dedicó a Antonio de la Rúa y hasta le agradecieron

Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más influyentes de la música latina. Su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” continúa conquistando escenarios, y en su regreso a México para la segunda etapa del tour, la barranquillera impactó de una forma que nadie esperaba: un gesto que los fans interpretaron como un homenaje a su expareja Antonio de la Rúa, generando reacciones de agradecimiento en redes sociales y dejando claro que la conexión con su pasado artístico aún tiene fuerza.

PUBLICIDAD

El gesto de Shakira que nadie esperaba

El pasado lunes 11 de agosto, Shakira se presentó en el Estadio Caliente de Tijuana, con un show que arrancó puntual y con toda la energía característica de la artista. Desde la tradicional “caminata de la loba” hasta la interacción cercana con el público, la colombiana demostró que cada detalle de la producción (vestuarios, cambios de escenario y coordinación técnica) está pensado para conectar con sus seguidores.

Sin embargo, hubo un momento que detuvo el aliento de todos en el Estadio Caliente. Día de enero, Una balada inesperada, ausente en los shows anteriores, apareció en el setlist y desató gritos de emoción entre los fans que la habían pedido a lo largo de la gira. Muchos habían especulado que la había dejado fuera porque rompía con la temática de empoderamiento, además de tener “una dedicatoria incómoda”.

Pero ahora, al interpretarla, Shakira no solo conquistó al público, sino que también dejó entrever que está escribiendo “una nueva historia” con ella.

Antonio de la Rúa: del pasado al presente

La canción, no solo es una de las favoritas del público sino que guarda un significado especial: fue dedicada a su ex pareja, Antonio de la Rúa.

De la Rúa, expareja y exmánager de Shakira, había sido captado en conciertos en Estados, desatando dudas sobre sus intenciones. Ahora, el empresario estuvo presente en el concierto de Tijuana, junto a su familia pero también junto a la producción.

Y es que años después de una relación marcada por amor, traiciones y conflictos legales, el empresario ahora mantiene una relación amistosa y estratégica con la artista.

PUBLICIDAD

“Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre. No importa qué pase, están ahí”, pronunció Shakira, dándole un nuevo significado a su composición.

Shakira y su expareja, Antonio de la Rúa

Durante su noviazgo de 11 años, Shakira le dedicó canciones emblemáticas como “Suerte” y “Día de enero”, testimonio de un amor que influyó en momentos clave de su carrera, incluyendo su salto al mercado anglosajón con Laundry Service.

Aunque la relación terminó de manera abrupta y complicada, ambos han demostrado que pueden mantener una relación respetuosa y profesional, e incluso, Antonio ha estado presente en etapas recientes del tour, mostrando apoyo silencioso pero significativo.

La gira que une pasado y presente

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” no solo es un repaso de los éxitos de Shakira, sino también una plataforma donde la artista celebra su resiliencia, empoderamiento y evolución personal. Entre cambios de vestuario llamativos, coreografías que resaltan sus movimientos icónicos y la interacción constante con su público, Shakira ofrece un espectáculo completo que mezcla nostalgia y actualidad.

Con esta segunda etapa de la gira en México, los fans esperan más sorpresas que combinen emoción, talento y recuerdos de una carrera que ha dejado huella en varias generaciones. Shakira, una vez más, confirma que sigue siendo una artista capaz de reinventarse, conmover y mantener la magia intacta en cada escenario que pisa.