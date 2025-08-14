Camila Sodi sorprendió a su hijo Jerónimo con un detalle especial por su cumpleaños 17

Camila Sodi se ha ganado un lugar especial en el corazón del público mexicano gracias a su carisma, talento y esa frescura que la hace brillar tanto en pantalla como en sus redes sociales. A pesar de formar parte de una de las familias más icónicas de la farándula —la dinastía de Thalía— y de que su romance con Diego Luna fue noticia en su momento, la actriz ha logrado mantener bajo llave gran parte de su vida personal, sobre todo en lo que respecta a su faceta como madre. Su prioridad siempre ha sido resguardar la privacidad de sus hijos, Fiona y Jerónimo, evitando que crezcan bajo la presión mediática.

Sin embargo, de vez en cuando, Camila comparte con sus seguidores pequeños destellos de su intimidad familiar. Hace unos meses, con motivo del cumpleaños XV de su hija menor, publicó una serie de imágenes que enternecieron a sus seguidores. Ahora, fue el turno de su hijo mayor Jerónimo, quien el pasado sábado 9 de agosto cumplió 17 años, y recibió de su mamá una sorpresa muy especial.

Un pastel hecho con amor y un toque nostálgico

Camila Sodi El gesto de Camila Sodi para celebrar a su hijo mayor (Instagram)

Después de disfrutar de unas soleadas vacaciones en Europa, Camila regresó a casa para organizar un íntimo y emotivo festejo. La actriz decidió que el centro de la celebración sería un pastel hecho por ella misma. La noche anterior al cumpleaños, compartió en Instagram el resultado final: un pastel decorado con el número 17, corazones rojos y la palabra “Momo”, apodo cariñoso con el que llama a su primogénito.

“Le hice un pastel de 17 años a mi hijo, que cumple mañana y me quedó hermoso”, escribió orgullosa. Más allá del detalle culinario, lo que realmente conmovió a sus seguidores fue la dedicatoria y el hecho de que Camila pusiera manos a la obra para crear algo con tanto cariño.

Entre sus publicaciones también apareció una fotografía que nos transportó 17 años atrás: Camila, apenas estrenándose como mamá, sosteniendo en brazos a un recién nacido Jerónimo. “Mi pequeño primogénito ahora con 17”, escribió con nostalgia, evidenciando lo rápido que pasa el tiempo.

Una celebración familiar con mucho cariño

Sin grandes lujos ni eventos masivos, el cumpleaños 17 de Jerónimo fue una celebración sencilla, pero cargada de significado, reforzando la imagen de Camila como una madre dedicada y amorosa que sabe que los detalles más valiosos no se compran, se crean con amor.

Además de Camila y su hija Fiona, el cumpleañero recibió el cariño de su tía Marina Sodi, quien compartió una felicitación pública: “¡Feliz cumpleaños al mejor sobrino del universo! Que siempre seas muy feliz”.

Jerónimo es fruto de la relación que Camila mantuvo con Diego Luna entre 2008 y 2013. Aunque la pareja se separó, han sabido construir una relación cordial y de respeto, siempre pensando en el bienestar de sus hijos. Ambos han coincidido en la importancia de proteger su intimidad y alejarlos de los reflectores.

“Se dice fácil pero 15 años de mamá está cabr*n. Quiero empezar por agradecerme a mí misma, siempre hago lo mejor que puedo. Ojalá no necesiten mucha terapia de adultos”, dijo Camila en una ocasión.