Vestuario que habla: Shakira y sus diseñadores tejen emoción en cada prenda de la superestar

Cuando Shakira pisa el escenario, no solo canta y baila: también cuenta una historia con cada prenda. Para su tour Las Mujeres Ya No Lloran, que llega ahora en noviembre a Quito, el vestuario ha sido ideado como un verdadero hilo narrativo: cada diseño refleja una emoción, una era de su carrera, una conexión con su público y un poderoso símbolo de identidad y transformación.

De la idea al brillo: el trabajo tras bambalinas

El proceso inicia largo tiempo atrás. Según su estilista de siempre, Nicolas Bru, desde junio o julio comenzaron a soñar juntos el universo de looks que la acompañarían en cada tema, en cada segmento del show. Cuatro meses de trabajo constante, pruebas maratónicas (una sesión llegó a durar 15 horas), vuelos interminables y ajustes milimétricos dieron vida a esos 13 cambios de vestuario sobre el escenario.

Diseñadores que hablan con moda

Para hacer realidad esta narrativa visual, Shakira ha invitado a colaborar a diseñadores consolidados y a talentos emergentes:

Donatella Versace entrega piezas que combinan sensualidad, fuerza y elegancia. Su apertura con un set deportivo blanco adornado con cristales y botas rosas brillantes, fue solo el inicio de una pasarela viva integrada a la música.

Gaurav Gupta Couture creó un vestido azul con coraza metálica y un motivo de loba, esculpido al cuerpo de Shakira. Fue obra de más de 600 horas de trabajo entre seis artesanos, un símbolo de poder, protección y libertad instintiva.

Anamika Khanna aportó un conjunto rojo de dos piezas bordadas a mano con Swarovski: pasión, fuego y brillo al ritmo de “Ojos Así”. Su creación tomó más de 120 horas de detalle fino.

Zuhair Murad ofreció un vestido fascinante elaborado con 10.000 cristales y microespejos, evocando lágrimas de diamante y celebrando la energía emocional del show.

Dario Mittmann, creador brasileño, diseñó un body tipo “segunda piel” con prints tatuados, ideal para los momentos más fiesteros e intensos de la velada.

Diseñadores como Jawara Alleyne, Natalia Fedner, Lindsey James y Carolíne Resnik también aportaron estilos únicos: desde tribales a nostálgicos, desde rockeros a folk modernos.

Joyería y filosofía: poder y símbolos

Los accesorios elevan cada atuendo. Shakira lleva pulseras diseñadas por Elsa Peretti para Tiffany & Co. en platino con pavé de diamantes y grabadas con el nombre de la gira. Son símbolos de fuerza, protección y una alianza entre elegancia atemporal y empoderamiento moderno.

Moda en movimiento: espectáculo sin pausas

Más que cambios de vestuario, Shakira crea momentos. En Rio de Janeiro, por ejemplo, durante “Chantaje” permitió que un camarógrafo mostrara el cambio detrás del escenario como parte del show, haciendo de ese instante algo cinematográfico y compartido.

Moda, emoción y comunidad

Cada look transporta al público a través de su trayectoria musical. Hay estilos que evocan su era rock en español, otros que celebran su papel como loba protectora, y otros que homenajean culturas diversas. Desde la nostalgia al presente audaz, el vestuario de Shakira es un fenómeno emocional y visual que conecta generaciones, géneros y contextos.