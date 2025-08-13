“¿Se le juntó el mandado?” Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían coincidido con la ex del futbolista en video viral

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son, sin duda, una de las parejas más mediáticas del momento. Desde que anunciaron su compromiso, el interés por cada detalle de su vida se ha multiplicado: el anillo millonario, los preparativos de la boda, las felicitaciones de famosos y, claro, los inevitables rumores que siempre los rondean.

Pero junto a las fotos de la deslumbrante joya que Georgina presume en Instagram -valorada por expertos entre 2 y 5 millones de dólares- y las románticas declaraciones que intercambian, también han resurgido momentos del pasado que algunos fans no parecen querer olvidar. Y el más reciente revuelo llegó con un video viral que, supuestamente, muestra a Cristiano incómodo en un evento de moda junto a Georgina por la presencia de su ex, la modelo Irina Shayk.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo incómodo en desfile de modas (Instagram)

El anillo, la boda y ¿un reencuentro incómodo?

El compromiso de Cristiano, de 40 años, y Georgina, de 31, ha sido uno de los temas favoritos de la prensa de espectáculos en las últimas semanas. La pareja, que comparte una historia de amor de ocho años y cuatro hijos juntos, ha sido el centro de atención no solo por la espectacularidad del anillo de corte ovalado y claridad impecable, sino también por la expectación que despierta su futura boda.

Sin embargo, mientras los medios calculan quilates y posibles diseñadores del vestido de novia, en redes sociales comenzó a circular un clip en el que se ve al futbolista algo tenso en primera fila de un desfile, acompañado de Georgina, con Irina Shayk -su ex pareja entre 2010 y 2015- desfilando frente a ellos. Las imágenes se viralizaron con comentarios del tipo “¿se le juntó el mandado?” y “esas miradas dicen todo”.

Pero la realidad es menos dramática: no existe confirmación de que ese evento haya ocurrido como se muestra. Todo apunta a que se trata de una edición hecha por fans, combinando videos de diferentes pasarelas para crear la ilusión de un reencuentro triple.

Un pasado que no da tregua

Irina Shayk, de 39 años, y Cristiano mantuvieron una relación de alto perfil durante cinco años antes de su ruptura en 2015. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas -ella ha tenido relaciones con Bradley Cooper y, más recientemente, Tom Brady; él formó su familia con Georgina-, la modelo rusa sigue siendo blanco de alusiones constantes por parte de los fans del portugués.

En los comentarios de casi cualquier publicación de Irina en Instagram, no faltan los memes y referencias a Cristiano y Georgina, incluso cuando el contenido no tiene relación alguna con el futbolista.

A pesar de la presión mediática y las constantes comparaciones, Irina se ha mantenido al margen, evitando declaraciones sobre su ex y centrando su atención en su carrera y su hija. Cristiano, por su parte, solo se pronunció en 2015 con un breve comunicado para confirmar la ruptura y desearle lo mejor a la modelo.

Entre el amor y la polémica

Si algo ha demostrado la historia de Cristiano y Georgina es que saben navegar las olas de la atención pública. La empresaria y modelo ha compartido en más de una ocasión que su relación se basa en apoyo mutuo, complicidad y una vida familiar sólida, pese a las distancias y compromisos profesionales.

Por ahora, todo indica que la boda será el siguiente gran capítulo en esta historia, aunque los rumores y videos manipulados sigan intentando robarles protagonismo. Y es que, en el mundo del espectáculo, a veces el brillo de un anillo no solo ilumina el presente… también hace brillar, para bien o para mal, las sombras del pasado.