“Me lo tomé personal”: Jennifer Aniston revive el triángulo con Brad Pitt y Angelina Jolie y cómo sobrevivió a la traición

Jennifer Aniston es, sin duda, una de las figuras más icónicas y queridas de la industria del entretenimiento. Su talento, carisma y papeles memorables la han colocado en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, hablar de Jennifer también implica inevitablemente recordar uno de los escándalos mediáticos más sonados del mundo del espectáculo: su relación con Brad Pitt y el polémico triángulo amoroso que involucró a Angelina Jolie. Ahora, tras años de silencio, Aniston ha decidido romper el hielo, compartiendo su verdad, dejando claras las lecciones que esa etapa le dejó y mostrando la fortaleza con la que logró superar la traición.

El “triángulo amoroso” que marcó una era

Jennifer Aniston y Brad Pitt (Emma McIntyre/Getty Images for Turner)

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron una de las parejas más glamorosas y admiradas de Hollywood desde que se casaron en el año 2000. Pero su matrimonio terminó abruptamente en 2005, justo cuando Pitt conoció a Angelina Jolie durante el rodaje de “Mr. and Mrs. Smith”. Desde entonces, la prensa no dejó de especular sobre el “triángulo amoroso” entre Aniston, Pitt y Jolie, que mantuvo a los medios en vilo y convirtió a Jennifer en una figura de interés constante en la prensa rosa.

En una reciente entrevista con Vanity Fair publicada recientemente, Aniston recordó ese periodo como “un tiempo vulnerable”, y confesó que se “lo tomó personal”. Para ella, el constante escrutinio mediático no solo fue invasivo, sino también doloroso. “El periodismo en ese entonces parecía más un deporte”, dijo la actriz, haciendo referencia al trato sensacionalista y a la manera en que sus palabras eran manipuladas. La actriz admitió que no tenía la fortaleza suficiente para no dejarse afectar por la presión de los tabloides y los rumores que se publicaban sin medida.

Lecciones de resiliencia y autovaloración

Aniston describió esos años como “los años del triángulo amoroso”, un capítulo difícil que sin embargo la fortaleció. Su consejo para sí misma en ese momento fue claro: “Solo levántate y sigue caminando, chica”. Reconoció que, aunque muchos piensen que las celebridades están preparadas para enfrentar el ojo público, en realidad “somos seres humanos”.

Además, Jennifer ha sido sincera sobre cómo enfrentó la constante especulación acerca de su vida personal, incluyendo rumores sobre su deseo de ser madre o no, que en ocasiones resultaron hirientes. En 2021, habló abiertamente sobre sus dificultades con la fertilidad y cómo se sentía juzgada sin que nadie conociera su verdad médica.

Hoy, a sus 56 años, la actriz no solo ha encontrado paz con su pasado, sino que también se ha enfocado en sus proyectos actuales y en las relaciones positivas que mantiene. Su amistad con colegas como Gwyneth Paltrow y Jason Bateman demuestra que la vida continúa, y que el apoyo y la empatía son fundamentales para sanar viejas heridas.

Jennifer Aniston no solo es una estrella en la pantalla, sino un ejemplo de resiliencia y autovaloración que sigue inspirando a generaciones.

Este testimonio de Aniston nos recuerda que detrás del brillo y el glamour de Hollywood, también existen emociones reales y retos humanos que muchas veces se esconden tras la fama y los titulares. La “traición” y la “ruptura” fueron un capítulo, pero la fortaleza y la autenticidad que Jennifer muestra hoy son la verdadera historia de superación.