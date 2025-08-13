La película romántica que conquistó a todos se va de Netflix: debes verla ahora ya

Todos los meses, así como van llegando nuevas películas, series, miniseries y documentales a Netflix, otras producciones hacen el camino contrario y abandonan el catálogo del mencionado servicio de streaming.

Y una de las cintas que dirán adiós a la plataforma es una comedia romántica con una dupla protagónica de primer nivel y que no te puedes perder.

La película romántica que abandona Netflix

Se trata de “Pasaje al paraíso”, un filme de 104 minutos de duración y que fue estrenado originalmente en 2022.

Pasaje al paraíso (Universal Pictures)

“Empeñada en impedir que su hija se case en Bali, una pareja divorciada desde hace años hace una tregua, pero sin darse cuenta, empieza a llevarse bien de nuevo”.

Así describe la plataforma a esta producción dirigida y coescrita por Ol Parker y que mezcla el drama con la comedia y el romance.

Reparto destacado de “Pasaje al paraíso”

Dentro del elenco, destacan nombres como:

Julia Roberts

George Clooney

Kaitlyn Dever

Billie Lourd

Lucas Bravo

La cinta en tanto logró reseñas mixtas por parte del mundo de la crítica. Beatriz Martínez de Diario El Períodico señaló que:

“Aunque todo resulte un poco rancio y estereotipado, ahí están Julia Roberts y George Clooney para salvar el asunto dispuestos a embaucar al espectador. Y lo consiguen, ese es su mérito”.

Por su parte, Fausto Fernández de Fotogramas afirmó que:

“Película deliciosamente intrascendente y adorablemente previsible (...) No arriesga nada y juega sobre seguro. Todo parece cambiar para que todo siga igual. En el fondo puede que eso nos guste”.

De esta manera, si eres fan de las comedias románticas o de la pareja de protagonistas, debes ver “Pasaje al paraíso” antes del próximo 18 de agosto, día que abandona Netflix.