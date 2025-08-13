La película romántica que conquistó a todos se va de Netflix: debes verla ahora ya

Todos los meses, así como van llegando nuevas películas, series, miniseries y documentales a Netflix, otras producciones hacen el camino contrario y abandonan el catálogo del mencionado servicio de streaming.
Y una de las cintas que dirán adiós a la plataforma es una comedia romántica con una dupla protagónica de primer nivel y que no te puedes perder.
La película romántica que abandona Netflix
Se trata de “Pasaje al paraíso”, un filme de 104 minutos de duración y que fue estrenado originalmente en 2022.
“Empeñada en impedir que su hija se case en Bali, una pareja divorciada desde hace años hace una tregua, pero sin darse cuenta, empieza a llevarse bien de nuevo”.
Así describe la plataforma a esta producción dirigida y coescrita por Ol Parker y que mezcla el drama con la comedia y el romance.
Reparto destacado de “Pasaje al paraíso”
Dentro del elenco, destacan nombres como:
- Julia Roberts
- George Clooney
- Kaitlyn Dever
- Billie Lourd
- Lucas Bravo
La cinta en tanto logró reseñas mixtas por parte del mundo de la crítica. Beatriz Martínez de Diario El Períodico señaló que:
- “Aunque todo resulte un poco rancio y estereotipado, ahí están Julia Roberts y George Clooney para salvar el asunto dispuestos a embaucar al espectador. Y lo consiguen, ese es su mérito”.
Por su parte, Fausto Fernández de Fotogramas afirmó que:
- “Película deliciosamente intrascendente y adorablemente previsible (...) No arriesga nada y juega sobre seguro. Todo parece cambiar para que todo siga igual. En el fondo puede que eso nos guste”.
De esta manera, si eres fan de las comedias románticas o de la pareja de protagonistas, debes ver “Pasaje al paraíso” antes del próximo 18 de agosto, día que abandona Netflix.