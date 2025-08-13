Giros inesperados, una historia intrigante y 90 minutos de acción: así es la película que arrasa en Netflix

Una de las particularidades que ofrece Netflix es que muchas veces películas, series, miniseries y documentales que se estrenaron hace un tiempo atrás, vuelven a situarse en los primeros planos con su llegada a la plataforma o al instalarse dentro del top 10 de las más vistas.

Eso justamente ocurre con una cinta de acción estrenada originalmente en 2007 y que vuelve a tener éxito en el servicio de streaming.

El regreso de un thriller con visión del futuro

Se trata de “Next”, una producción de 96 minutos de duración, dirigida por Lee Tamahori y que te mantendrá enganchado en la pantalla.

Next (Paramount Pictures)

“Un mago de Las Vegas que puede vislumbrar el futuro se esfuerza por evadir a los agentes del gobierno decididos a usar su don para evitar un ataque inminente”.

Así describe la plataforma a este filme repleto de acción y suspenso que te atrapará con su intrigante historia.

Un elenco estelar encabezado por Nicolas Cage

Dentro del elenco, destacan nombres como:

Nicolas Cage

Jessica Biel

Julianne Moore

Peter Falk

Thomas Kretschmann

Tory Kittles

Esto opinó la crítica sobre “Next”

La crítica en tanto le dio mayoritariamente reseñas mixtas al filme. Justin Chang de Variety señaló que:

“Lo que empieza como un thriller ligeramente divertido explota en mil pedazos en la recta final”.

Por su parte, Mick LaSalle de SFGate afirmó que:

“Comienza explorando las diferentes facetas de su premisa, y se transforma en un thriller de suspense bastante competente. Eso es suficiente para que sea un film respetable, pero algunas cosas hacen que ‘Next’ no encandile o resulte memorable“.

De esta manera, si eres fan de Nicolas Cage o te gustan las películas de acción, “Next” es una buena alternativa para disfrutar en Netflix.