Christian Nodal al estilo Joan Sebastian: “Le pido disculpas a Cazzu, pero me enamoré”

Christian Nodal rompió el silencio y lo hizo a corazón abierto. Durante la entrevista con Adela Micha, el cantante confesó que su corazón no pudo evitar enamorarse, aunque eso implicara pedir disculpas a Cazzu, su expareja.

Con un estilo que recuerda al romanticismo y la sinceridad de Joan Sebastian, Nodal abrió las puertas a su vida emocional y sus relaciones pasadas.

“Le pido disculpas a Cazzu, pero me enamoré”, aseguró, reconociendo que sus sentimientos no fueron planeados y que su vida amorosa ha sido un camino lleno de altos y bajos.

¿Ángela Aguilar rompió el corazón de la hija de Nodal?

Entre reflexiones sobre su vida de rockstar, los desamores y la fama, Nodal destacó que ser padre y estar casado con Ángela Aguilar ha transformado por completo su perspectiva.

El cantante explicó cómo las rupturas pasadas y las reconciliaciones con su exesposa marcaron momentos complejos, pero también de aprendizaje.

“Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación… Cazzu me dijo ‘yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. A mí me rompió el corazón cuando me dijo eso, búscate a alguien más”, afirmó Christian Nodal.

“Ser mujeriego es mi mayor virtud”, dice Nodal

Entre confesiones sobre mujeres, drogas y la vida intensa que lleva como estrella de la música, Nodal dejó claro que su mayor cambio ha sido la paternidad y el matrimonio.

“Ser padre, el matrimonio… Eso es lo que más ha cambiado mi vida”, dijo, dejando entrever que el amor por su hija y Ángela han sido un motor de crecimiento personal.

La conversación con Adela Micha también abordó cómo conectó con Ángela, a quien calificó como “más madura” y “el amor de su vida”, y cómo la noticia del embarazo de su hija lo impactó profundamente.

A pesar de los errores del pasado y las complicaciones en sus relaciones, Nodal dejó en claro que su corazón no engaña: cuando ama, ama de verdad.

Con esta declaración, Christian Nodal demuestra que, al estilo Joan Sebastian, no teme mostrar su vulnerabilidad y hablar de amor sin filtros, reconociendo errores, aprendiendo de ellos y priorizando lo que realmente importa: la familia y los sentimientos genuinos para crear música que reviente el escenario musical.