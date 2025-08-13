Chris Hemsworth de cumpleaños solo en Ibiza y Elsa Pataky lo felicita con fotos “íntimas”: ¿qué pasa con su matrimonio?

En Hollywood, pocas parejas han logrado conquistar tanto al público como Chris Hemsworth y Elsa Pataky. Juntos desde 2010, el galán australiano y la actriz española han sido sinónimo de belleza, complicidad y química tanto en las alfombras rojas como fuera de ellas. Sin embargo, este 2025 no ha estado libre de rumores: las ausencias mutuas en eventos, las vacaciones por separado y contadas apariciones públicas han alimentado las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial.

Ahora, la reciente celebración del cumpleaños número 42 de Hemsworth ha encendido de nuevo las alarmas. El actor de Thor festejó a lo grande… pero en Ibiza, rodeado de amigos famosos y sin la compañía de su esposa. Aun así, Pataky se encargó de enviar un mensaje muy personal que, lejos de avivar las habladurías, parece una declaración de amor.

De fiesta sin Elsa

El pasado fin de semana, Chris Hemsworth sopló las velas de una manera digna de un héroe de Marvel: bajo el sol de Ibiza, rodeado de un selecto grupo de amigos VIP. La celebración comenzó con un almuerzo en Casa Jondal, uno de los restaurantes más exclusivos de la isla, y continuó con un paseo en yate de lujo por aguas cristalinas.

Entre los invitados destacaban nombres como Matt Damon, Rita Ora y su esposo Taika Waititi, además de sus hermanos Liam y Luke Hemsworth. Hubo risas, brindis, charlas relajadas y hasta un momento en el que Chris presumió su estado físico practicando movimientos de artes marciales en cubierta.

Mientras tanto, a 15 mil kilómetros de distancia, Elsa Pataky pasaba el fin de semana en Byron Bay, Australia. La actriz fue vista haciendo compras en un supermercado local, luciendo un look relajado y atendiendo una llamada telefónica que, según testigos, parecía tensa.

Elsa Pataky rompe con rumores de separación

Si bien no estuvo presente en la celebración, Elsa esperó hasta el lunes -día exacto del cumpleaños de Chris- para compartir un tierno y algo “íntimo” homenaje en redes sociales. Publicó un collage de fotos que incluían momentos íntimos familiares y una divertida grabación de Hemsworth persiguiendo gallinas, imitando a Rocky Balboa.

“Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa 😂. Eres el mejor de los mejores ❤️”, escribió la actriz, acompañando el texto con un guiño humorístico que, para muchos, es una clara señal de que entre ellos sigue habiendo cariño y complicidad.

Este gesto llega después de un verano en el que la pareja pasó largas temporadas separada: mientras Elsa rodaba en España su serie Matices, Chris asistía solo a Wimbledon y disfrutaba de unos días en Francia con amigos. Pese a estas agendas divididas, ambos han tenido encuentros recientes, como la promoción de la nueva temporada de Limitless: Live Better Now y la celebración del cumpleaños de Elsa en julio.

¿Qué pasa con el matrimonio de Chris Hemsworth y Elsa Pataky?

Los rumores de crisis entre Hemsworth y Pataky comenzaron a finales de 2023, cuando pasaron las fiestas decembrinas en lugares distintos y se les vio en vacaciones separadas. Desde entonces, algunos medios han asegurado que su dinámica de pareja habría cambiado.

No obstante, ni Chris ni Elsa han dado declaraciones directas sobre el tema. Pataky, en entrevistas pasadas, ha sido honesta al hablar de lo que implica mantener un matrimonio en medio de agendas exigentes: “El matrimonio necesita trabajo constante… hay situaciones que te separan, y hay que saber encontrarse de nuevo”, dijo a Hello! meses atrás.

Por ahora, lo que está claro es que, aunque este cumpleaños los encontró en puntos opuestos del planeta, el mensaje de Elsa demuestra que su historia no se define por los kilómetros de distancia.