“Le tiene celos”: captan supuesto desaire de la reina Letizia a la infanta Sofía y causa indignación por “intentar opacarla”

La reina Letizia, una vez más, está en el ojo del huracán, luego de que un supuesto ‘gesto’ con su hija, la infanta Sofía, provocara un fuerte debate en redes sociales, sobre supuestos celos o incluso hasta “envidia” a su propia hija, recordando otros momentos incómodos que ha vivido con la joven en momentos pasados.

PUBLICIDAD

En los últimos meses, la infanta Sofía, segunda hija de los Reyes de España, ha captado miradas y titulares por su naturalidad, frescura y carisma en los actos públicos. Con apenas 17 años, su espontaneidad ha conquistado tanto a la prensa como a los asistentes a sus apariciones, generando comparaciones inevitables con su madre, la reina Letizia.

Las comparaciones entre madre e hija se intensificaron durante los recientes viajes oficiales en los que Sofía de Borbón brilló con un estilo más relajado y juvenil, contrastando con la formalidad de la Reina. Mientras tanto, la princesa Leonor, heredera al trono, sigue un camino más marcado por el protocolo, lo que deja a Sofía como el “soplo de aire fresco” de la familia real. Si bien desde Zarzuela se desmienten categóricamente los rumores de celos, el interés mediático en esta supuesta tensión sigue creciendo.

El Rey Felipe VI , la Reina Letizia y la Infanta Sofía visualizan un vídeo enviado por la Princesa de Asturias, que se encuentra en República Dominicana a bordo del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', con motivo de la graduación de su hermana pequ FRANCISCO GOMEZ (CASA REAL) (FRANCISCO GOMEZ (CASA REAL)/Europa Press)

El gesto de la reina Letizia a la infanta Sofía que está dando de qué hablar

Un video que rápidamente ha dado de qué hablar en redes sociales, se puede ver a la reina Letizia haciendo un supuesto ‘desaire’ a su hija, la infanta Leonor durante los Premios Fundación Princesa de Girona donde la princesa Leonor, fue quien captó la atención por su exquisita forma de vestir, de la que predominó su gusto por la formalidad y el protocolo heredado desu madre.

Sin embargo, Sofía de Borbón, quien usó un atuendo desenfadado y fresco, causó sensación, y es que su forma de vestir, relajada y moderna ha provocado que los reflectores se giren hacia ella, de ahí que en un video de TikTok, la acusaran de “ignorar” a su hija “descaradamente”.

En el clio, se puede ver como en algunos segundos, la Reina Letizia se posa enfrente de su hija, apartándola del lugar en el que está e incluso llega a darle la espalda, sin embargo, el gesto solo podría indicar que la madre de Sofía solo podría haberse acomodado y fue un video sacado de contexto, eso sí para el público, este gesto bastó para atacarla.

Las redes sociales no tardaron mucho en debatir sobre la supuesta acción de la reina Letizia en contra de su hija, dejando comentarios donde mencionaron:

PUBLICIDAD

"Qué pena se tiene que sentir tan mal con tanta gente mirando y haciendo fotos y nadie le explica donde tiene que ir esto es humillante es la más guapa de todos debería el rey ayudarla un poco“, ”le da la espalda a su hija“, ”le tiene celos a la hija“.

¿Cómo es la relación de la reina Letizia y la infanta Sofía?

Aunque en público la Reina siempre se ha mostrado orgullosa de sus hijas, algunas voces cercanas a la Casa Real aseguran que los gestos y comentarios de Letizia revelarían cierta incomodidad por la creciente popularidad de Sofía. Los rumores apuntan a que la joven, menos rígida y más cercana en el trato, estaría opacando involuntariamente la imagen sobria y calculada de su madre, e incluso, la de su hermana, quien es heredera al trono.

Expertos en realeza subrayan que este tipo de dinámicas no son nuevas en las monarquías europeas: cuando un miembro joven y carismático gana protagonismo, la atención mediática puede inclinarse rápidamente hacia él, dejando en segundo plano a figuras consolidadas. En el caso de Letizia, siempre meticulosa con la imagen institucional, esta situación podría ser un desafío personal y profesional.