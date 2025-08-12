La atrapante serie basada en hechos reales que te dejará sin aliento: es brutalmente adictiva

Netflix vuelve a rescatar una serie que, a pesar de haberse estrenado hace varios años, ha logrado escalar al Top 10 de lo más visto. Se trata de “Departure: Vuelo 716”, una producción de suspenso e investigación estrenada en 2019 y que ha captado la atención del público en la actualidad.

PUBLICIDAD

Creada por Vince Shiao y dirigida por T.J. Scott, esta serie fue producida originalmente para la cadena canadiense Global y el servicio estadounidense Peacock. En la actualidad, con su incorporación al catálogo de Netflix, vuelve a encontrar popularidad gracias a su atrapante mezcla de drama, misterio y hechos reales.

Inspirada en la desaparición del vuelo MH370

La trama gira en torno al vuelo 716, un avión comercial que desaparece misteriosamente mientras cruza el océano Atlántico. Lo que muchos no saben es que la historia está basada en un hecho real: la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines en 2014, uno de los enigmas más impactantes de la aviación moderna.

La adictiva serie basada en hechos reales que arrasa en Netflix y que no te dará respiro Se trata de “Departure: Vuelo 716”, una serie de 2019 (Foto: Red Arrow Studios / Starlings)

A lo largo de sus dos temporadas (12 episodios en total), la serie plantea diferentes investigaciones de transporte, siendo el caso del vuelo 716 el eje central de la primera temporada.

Kendra Malley, la mente brillante detrás de la investigación

La protagonista es Kendra Malley, interpretada por Archie Panjabi (The Good Wife), una investigadora especializada en accidentes aéreos, que es convocada para liderar el caso. A su lado está el legendario Christopher Plummer como Howard Lawson, su mentor.

En esta misión, Kendra y su equipo trabajan contrarreloj para encontrar a posibles sobrevivientes y esclarecer qué ocurrió con la aeronave. Las teorías abarcan desde terrorismo hasta fallas técnicas o incluso el suicidio del piloto.

Una serie recomendada para los fans del suspenso y el drama realista

Con un guion ágil, personajes sólidos y una producción de calidad, Departure: Vuelo 716 es ideal para quienes disfrutan de los thrillers con giros inesperados y tramas basadas en hechos reales. Disponible en Netflix, es una excelente opción para comenzar el año con una historia intensa y atrapante.