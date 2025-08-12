“Baila mejor que su madre”: hija de Evaluna es captada en ensayo de su padre y causa furor por su talento

Un video de Índigo ha llenado de ternura el internet, luego de que la pequeña fuera captada en medio de una prueba de sonido de Camilo, donde presumió sus mejores pasos y una actitud inigualable que ha generado una ola de lindos comentarios en redes sociales.

Antes de que las luces se encendieran y el público llenara el recinto, hubo una artista que ya tenía conquistado el escenario: Índigo, la hija de Camilo y Evaluna Montaner, quien, una vez más, vuelve a acaparar los titulares con una aparición que no ha dejado de dar de qué hablar, ahora por presumir el que parece ser, uno de sus talentos escondidos, y que ahora, sus padres han dejado ver a sus seguidores.

Aunque la paternidad de Camilo y la hija de Ricardo Montaner ha sido cuestionada en más de una ocasión, tanto por sus apariciones como por sus elecciones de look a su escasa edad de tres años, su amor puede más que cualquier comentario malintencionado hacia ellos.

Evaluna y Camilo

Índigo causa furor en redes por baile en prueba de sonido de Camilo

Camilo y Evaluna Montaner volvieron a derretir las redes sociales, esta vez gracias a su hija Índigo, quien a sus cortos tres años, ha presumido sus dotes como bailarina, mostrando que ha heredado el talento de sus padres para el arte.

En el video que ha dado la vuelta en redes sociales se puede ver a la pequeña durante la prueba de sonido previa a uno de los conciertos del cantante colombiano por España, donde la pequeña fue captada disfrutando de la música de su papá con un tierno baile improvisado, mientras lo veía en el escenario, usando un vestido tejido de rayas, y portando unos audífonos para protegerla del fuerte sonido de las bocinas.

Camilo y Evaluna

Hija de Camilo y Evaluna desata una ola de reacciones tras baile “improvisado”

Lo que ha llamado la atención del clip que se ha viralizado, es que, se puede ver a Índigo moviéndose al ritmo de la música mientras Camilo ajusta detalles técnicos antes del show. Con apenas tres años, la hija de la pareja ya demuestra su amor por la música y su espontaneidad, lo que ha generado cientos de comentarios de admiración de sus fans.

Los seguidores no tardaron en reaccionar, destacando que la niña parece heredar no solo el carisma de sus padres, sino también su conexión con el escenario y ese amor por el arte:

“El ritmazo que tiene Índigo”, “Tiene más sabor que yo... Y acaba de aprender a caminar!!! Lo que es traer las cosas en la sangre”, “Es como una mini Evaluna”, “Nos dio outfit, cabello, cuerpo y baile, amo”, “Nadie habla de que a sus 4 años tiene más swing que muchos a sus 20”, se leía en redes sociales, mientras muchos mostraron su admiración por el talento de ‘Indi’, quien se lució su vestidito veraniego y unos zapatos rosas brillantes, desatando el furor de los internautas y la emoción de su propia madre, Evaluna Montaner, quien apoyó sus pasos de baile en medio de la prueba de sonido de su padre.