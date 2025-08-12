Ana Paula Buljubasich brilla en ‘En el barro’: desde Guayaquil al universo carcelario de Netflix

Ana Paula Buljubasich vive un momento estelar. La talentosa cantante y actriz guayaquileña de 29 años regresa a la actuación en grande interpretando a Noelia Conde, uno de los personajes secundarios de “En el barro”, el esperado spin-off femenino del fenómeno televisivo El Marginal, que Netflix estrenará el jueves 14 de agosto de 2025.

Desde las calles luminosas de Guayaquil hasta las cámaras de una cárcel argentina, Ana Paula ha construido una carrera fascinante y versátil. Radicada en Buenos Aires, trabajó en la serie Go! Vive a tu manera y fue jurado en Canta Conmigo Ahora. También brilló en teatro junto a Martín Bossi y actualmente es una de las presentadoras de la segunda temporada del programa musical Oye Billboard.

La serie de Netflix

La serie, creada por Sebastián Ortega para Netflix en colaboración con Underground Producciones y Telemundo Studios, cuenta con un elenco espectacular en el rol principal: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. En el reparto secundario, junto a Ana Paula como Noelia Conde, están nombres como Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca (Alejandra “Locomotora” Oliveras) y Tatiana Glikman.

También habrá participaciones especiales de artistas como María Becerra —en su debut actoral— y figuras consagradas como Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Cecilia Rossetto, Michel Noher, además del regreso de Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano, quienes participaban en El Marginal.

Una historia disrruptiva

La trama se sitúa en la cárcel de máxima seguridad La Quebrada. Todo comienza cuando Gladys “La Borges” Guerra (Ana Garibaldi) y otras mujeres sin antecedentes son atacadas durante su traslado; el vehículo cae al agua y cinco internas emergen cubiertas de barro, unidas por la adversidad. Así nace la fraternidad de “las embarradas”, un grupo que deberá hallar su lugar dentro del despiadado régimen carcelario.

La serie se ha definido claramente como un drama crudo, realista y emocional, que plantea una mirada coral sobre la vida de las mujeres privadas de libertad, con tensiones, desafíos, alianzas… y esperanza.

En cuanto a Ana Paula, su papel de Noelia aparece en escenas tras las rejas, con ropa deportiva gris, pelo suelto y maquillaje sutil, compartiendo escenas con Cecilia (Rita Cortese) dentro del encierro. Este rol le permitirá mostrar una faceta íntima y desafiante, sumergida en un entorno hostil donde cada mirada cuenta.

Hija de la reconocida presentadora de televisión

Este momento tiene para Ana Paula una carga emocional especial. El 14 de abril de 2025 celebró sus 29 años, apenas un día antes del fallecimiento de su madre, la querida presentadora Ana Buljubasich —una figura icónica de la televisión ecuatoriana—, recordada por su trayectoria y su afecto público hacia su familia. Su madre la llamó “mi luz y mi locura” en una última publicación llena de ternura.

Ya habíamos visto su debut musical en 2016 con el tema Intuición, una fusión de chachachá, mambo y pop latino que superó el millón y medio de reproducciones en YouTube. Hoy, su arte sigue resonando, ahora dentro de un universo carcelario poderoso y universal. Su talento musical y actoral rompe fronteras, acercando su historia desde Ecuador a toda Latinoamérica.

“En el barro” se proyecta como una de las apuestas más cautivantes del año: una serie que combina crudeza, sensibilidad, solidaridad femenina, grandes nombres del cine y la televisión, y esa chispa única y motivadora que caracteriza a Ana Paula. ¡No habrá quien quiera despegarse de la pantalla cuando vea cómo “las embarradas” luchan, sienten, sobreviven… y cómo Noelia Conde, interpretada por nuestra querida guayaquileña, se hace un lugar inolvidable en esta historia!