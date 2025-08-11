Tras crueles críticas a su físico, Maite Perroni reaparece con inesperado escote y lanza este mensaje

Maite Perroni se ha mantenido alejada del ojo público, disfrutando de la que es su mejor etapa a nivel personal, ser madre de Lía junto a Andrés Tovar.

Si bien, su ausencia de los reflectores se dio al mismo tiempo del final de la gira del reencuentro de RBD que terminó el 21 diciembre de 2023, la cantante ha hecho algunas apariciones como embajadora de diferentes marcas, sumado a las portadas de revista que ha protagonizado como ‘Hi Celeb’, ‘Hoxa’ y ‘The Hollywood Magazine’, sumado a los comerciales de Galaxy y L’BEL, de los que ya es imagen.

La carrera de Maite Perroni sigue viento en popa mientras disfruta de su faceta como madre, y aunque en sus redes sociales no deja ver más detalles sobre su vida privada, son las pequeñas apariciones que hace, las que permiten que sus fans, tengan actualizaciones sobre su matrimonio y su vida como la mamá de Lía, quien, en mayo pasado, cumplió su segundo año de vida.

La aparición de Maite Perroni por la que le llovieron las críticas más crueles

Maite Perroni no se salvó del odio de las redes y de las imposiciones de una sociedad que exige a las mujeres alcanzar estándares de belleza irreales, y es que, la cantante fue duramente criticada por su figura tras convertirse en madre, pese a que lucía en su mejor momento, con atuendos rebeldes y poderosos que la hicieron destellar glamour.

A pesar de ello, los haters intentaron opacar sus apariciones sin éxito, pues la actriz de ‘Antes Muerta que Lichita’, se ha mostrado frente a las cámaras en algunas presentaciones y visitas a eventos con glamurosos atuendos, luciendo con una verdadera diva.

Fue durante un evento en la apertura de un salón de belleza que se convirtió en la “gota que derramó el vaso” luego de que fuera señalada de una forma cruel por su figura, sin embargo, la cantante hizo una nueva aparición donde calló absolutamente todas las especulaciones de la forma más elegante.

Maite Perroni reapareció para inaugurar un salón de belleza. Twitter (Twitter)

Maite Perroni reaparece tras crueles críticas a su físico

Recientemente, el nombre de Maite Perroni estuvo en el ojo del huracán, luego de que Claudia Martín confirmara su embarazo junto a Carlos Saíd, tras poco más de un mes de especulaciones por las que apuntaron a que su boda se había dado de forma “apresurada”.

Como era de esperarse, algunos haters arremetieron contra Maite Perroni a quien acusaron de ser la tercera en discordia en el matrimonio que tuvo la actriz oaxaqueña y Andrés Tovar, que fue negado en diferentes ocasiones, sin embargo, hay quienes siguen hablando de esa situación.

Mientras tanto, ella disfrutó de su faceta como madre junto al productor de televisión, sin embargo, fue su reciente publicación en su cuenta de X (antes Twitter) que Maite Perroni posó con su esposo en una romántica postal que desmiente los rumores de crisis en su matrimonio.

En la imagen que compartió se le ve luciendo un top negro de escote corazón al que sumó un blazer y un peinado de moño de aires desenfadados, presumiendo un maquillaje natural, mientras Andrés Tovar le da un beso en la mejilla, sumando un mensaje en el que se leía: "Qué tengan un lindo fin de semana, besos familia!“.