La inspiradora serie coreana que emociona a todos en Netflix y que es imperdible

Sin lugar a dudas que los últimos años una de las industrias que más éxito ha conseguido en el marco de las películas, series y miniseries es la surcoreana. Y Netflix no es la excepción, ya que allí puedes encontrar diferentes producciones de dicho país.

Y una de las últimas que está consiguiendo éxito dentro del mencionado servicio de streaming es una producción que te mantendrá pegado a la pantalla.

El nuevo éxito coreano de Netflix

Se trata de “La jugada ganadora”, una miniserie de 12 captítulos que será del agrado de los fans de las series coreanas.

La jugada ganadora (SBS / Netflix)

“Después de tocar fondo, un exjugador de rugby empieza a entrenar al equipo de su antiguo instituto en busca de redención y una nueva oportunidad”.

Así describe la plataforma a esta emotiva e inspiradora producción que mezcla el drama con la comedia y el deporte, en una combinación que te atrapará.

¿Quiénes protagonizan esta inspiradora miniserie?

Dentro del elenco, destacan nombres como:

Yoon Kye-sang

Im Se-mi

Kim Yo-han

Gil Hae-yeon

Jang Hyuk-jin

Lee Sung-wook

Jeong Soon-won

Park Jung-yeon

Kim Min-sang

Kim E-jun

¿Por qué verla si eres fan del K-drama?

De esta manera, si te gustan las series o miniseries coreanas, y quieres ver una comedia dramática que te inspirará, “La jugada ganadora” es una excelente alternativa para disfrutar en Netflix.