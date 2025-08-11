La angustiante miniserie de 6 capítulos que arrasa en Netflix y que te dejará sin aliento

Dentro de la amplia variedad de películas, series, miniseries y documentales que se encuentran disponibles en el catálogo de Netflix, existen diferentes alternativas dentro de las producciones originales de la plataforma.

Y una de ellas es una miniserie estrenada originalmente en 2022 y que nuevamente está causando furor dentro de los espectadores.

La miniserie que vuelve a ser tendencia en Netflix

Se trata de “Sigue respirando”, una producción de seis capítulos y que te mantendrá completamente atrapado desde el primer minuto.

Sigue respirando Keep Breathing. (L to R) Jeff Wilbusch as Danny, Melissa Barrera as Liv in episode 106 of Keep Breathing. Cr. Ricardo Hubbs/Netflix © 2022 (RICARDO HUBBS/NETFLIX/RICARDO HUBBS/NETFLIX)

“Liv, una abogada de Nueva York, es la única que sobrevive cuando su avión privado se estrella en la lejana frontera canadiense. Ahora, para seguir viviendo, deberá hacer frente a la implacable naturaleza y a sus demonios del pasado“.

Así describe la plataforma a esta miniserie que te dejará sin aliento y que es perfecta para maratonear, ya que la puedes ver en pocas horas.

Melissa Barrera brilla en el papel principal

Dentro del elenco, destacan nombres como:

Melissa Barrera

Jeff Wilbusch

Juan Pablo Espinosa

Austin Stowell

Florencia Lozano

¿Por qué deberías ver “Sigue respirando” en Netflix?

La producción en tanto logró reseñas positivas dentro del mundo de la crítica. Joel Keller de Decider señaló que:

“La interpretación de Melissa Barrera enganchará a los espectadores, pero también ayuda la brevedad de sus episodios y su tensa trama“.

Por su parte, Karina Adelgaard de Heaven of Horror afirmó que:

“Cuenta una historia muy completa (...) Melissa Barrera es simplemente perfecta en el importante papel principal“.

De esta manera, si te gustan las miniseries o series cortas y te eres fan de los thrillers y producciones de supervivencia, “Sigue respirando” es una excelente alternativa en Netflix.