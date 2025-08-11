¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet terminaron? Una publicación delataría su ruptura

Usuarios de redes sociales resaltaron señales de la posible ruptura de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, pues al actor no apareció en la fiesta de cumpleaños de la empresaria, por lo que iniciaron las sospechas del fin de su relación, ya que además, la menor de las Kardashians se ha dedicado a hacer notar su tristeza en sus historias y publicaciones.

PUBLICIDAD

Kylie Jenner y Timothée Chalamet se convirtieron en una de las parejas más reconocidas de Hollywood tras confirmar su relación hace dos años. Aunque ambos han sido víctimas de escándalos, polémicas y críticas, su noviazgo permaneció como uno de los más sólidos de la industria, aunque al parecer, eso pudo haber cambiado.

La pareja se distinguía por asistir a eventos importantes y a posar juntos en las alfombras rojas, convirtiéndose en una de las favoritas de las cámaras, no obstante, ya han pasado varias semanas desde que se les vio de la mano por última vez, razón por la que usuarios de internet comenzaron a dudar sobre si el romance continúa.

Shauna Robertson, de izquierda a derecha, Edward Norton, Kylie Jenner y Timothée Chalamet conversan entre el público durante los Oscar el domingo 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

La ruptura de Kylie Jenner y Timothée Chalamet quedaría evidenciada gracias al cumpleaños de la empresaria

Las sospechas de que el amor entre Kylie y Timothée llegó a su fin nació por las publicaciones recientes e historias de la menor del clan Kardashian en redes sociales, pues sus seguidores han señalado que se las canciones que ha compartido están relacionadas a un corazón roto y a la ruptura. Además, de que hace semanas no han sido visto juntos.

De esta manera, los más de 393 millones de seguidores de Kylie en Instagram tomaron como prueba definitiva del truene su última publicación en Instagram, en la que la modelo compartió fotografías de su cumpleaños número 28, en el que el protagonista de ‘Call me by your name’ brilló por su ausencia.

“¿Y dónde está Timothée Chalamet?”, “Me sorprende que Timothée no esté ahí”, “Estoy revisando cada foto para ver si hay algo sobre Timothée” y “Realmente necesitaba un rastro de Timmy en alguna de estas fotos, un dedo meñique, algo”, son algunos de los comentarios que fanáticos hicieron en la publicación.