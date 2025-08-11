¿Cristiano Ronaldo entregó el anillo de compromiso más caro de la historia?

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo al anunciar su compromiso con Georgina Rodríguez, mostrando un espectacular anillo de diamante oval, cuya piedra central, según un joyero consultado por ¡HOLA!, tiene un valor mínimo estimado en 5 millones de euros, con posibilidad de alcanzar 10 a 12 millones de euros dependiendo de su calidad.

PUBLICIDAD

Algunos de los anillos de compromiso más caros de todos los tiempos pertenecen a figuras icónicas:

Grace Kelly , recibió un anillo de 10.48 quilates, valorado en más de $4 millones (ajustado a más de $38 millones hoy) .

, recibió un anillo de . Mariah Carey lució un anillo de 35 quilates, estimado en $10 millones .

lució un anillo de . Beyoncé, obtuvo uno de 18 quilates valorado en $5 millones.

En comparación, el anillo de Georgina podría ubicarse entre los más costosos en circulación, especialmente si se confirma su cifra máxima estimada.

¿Cristiano Ronaldo ha regalado el anillo más caro de todos?

Aunque Sportskeeda indica que, con su valor original de £615 000, fue el anillo más caro entregado por un futbolista a su pareja, en realidad no alcanza el nivel histórico de los anillos mencionados.

Sin embargo, lo cierto es que, considerando la cifra actual que manejan los medios (5 millones de euros), el anillo de Ronaldo y Georgina podría superar los más caros hasta ahora, posicionándose entre los símbolos de lujo más impresionantes en el mundo del entretenimiento y el deporte.