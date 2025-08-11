“Con ganas de darle una v...”: Poncho de Nigris estalla contra Facundo por peligrosa broma a su sobrino y lanza advertencia

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México empieza a tener sus primeras polémicas, una de ellas, una broma que terminó indignando al público, luego de que Facundo tirara al suelo a Aldo de Nigris, quien, a pesar de reaccionar de una forma calmada, el público no perdonó el gesto del famoso conductor de ‘Incógnito’.

PUBLICIDAD

En redes sociales, el gesto que hizo Facundo contra el sobrino de Poncho de Nigris, está siendo condenado y algunos han llegado a especular la salida de un patrocinador derivado de este tema, sin embargo, otros, simplemente, han comentado que el tema está llevándose demasiado lejos.

Facundo Imagen de Instagram: @facufacundo

¿Qué le hizo Facundo a Aldo de Nigris dentro de La Casa de los Famosos?

La tensión en La Casa de los Famosos México subió de tono luego de que Facundo realizara una polémica broma a Aldo de Nigris que terminó con una aparatosa caída. El incidente no solo generó preocupación por la integridad física del participante, sino que provocó la furiosa reacción de Poncho de Nigris, tío de Aldo, quien utilizó sus redes sociales para exigir sanciones.

Todo ocurrió durante una fiesta en el reality show, cuando Facundo jaló el tapete sobre el que Aldo bailaba, provocando que este perdiera el equilibrio y cayera de forma abrupta. La caída, que podría haber causado una lesión en el brazo, fue tomada con calma por el sobrino de De Nigris, pero no así por su familia fuera de la casa.

Facundo cárcel Facundo

El incidente ha abierto un debate entre los seguidores del programa sobre hasta dónde puede llegar el humor en un reality. Mientras algunos defienden a Facundo como parte de su estilo irreverente, otros consideran que se trató de una falta de respeto y un riesgo innecesario para su compañero. Sin embargo, la producción de La Casa de los Famosos México aún no ha emitido un comunicado oficial sobre si habrá sanciones para el conductor.

Así reaccionó Poncho de Nigris a la broma de Facundo a su sobrino en La Casa de los Famosos

Aunque, Aldo de Nigris, visiblemente adolorido, optó por no armar un escándalo y continuó la velada, la escena fue transmitida en vivo y rápidamente comenzó a circular en redes, donde se multiplicaron los comentarios de preocupación y críticas hacia el conductor de televisión.

Entre los comentarios que destacaron, fue el de su tío, Poncho de Nigris, quien, además, es exhabitante del mismo reality y muy cercano a su sobrino. Su opinión la dio a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde lanzó mensajes con un tono fuerte y directo contra Facundo.

PUBLICIDAD

Poncho de Nigris lanza advertencia a Facundo X (X)

“Me levanté con ganas de darle una v*rg**za al p**ch* Facundo con su cotorreo de los 90s de niño p**dej*. Eso no se hace, y Aldo porque es noble no reaccionó de otra manera, pero vuelvo a ver el video y se calienta la sangre. Pasaron con su bromita. Se les viene”.

Quien también estalló contra esta broma, fue la madre de Aldo, Leticia, quien comentó: “Aparte, se pudo haber pegado en un brazo. Su motivación es el ejercicio. ¿Imagínate que se hubiera lesionado de su muñeca o algo?”,y continuó: “todo cae por su propio peso”, no sin antes, pedir al público que sigan apoyando al joven.