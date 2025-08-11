¡Celebrando la vida! Tras operación de cáncer, así fue como Regina Murguía festejó su cumpleaños “adelantado”

Regina Murguía integrante del emblemático grupo pop JNS (antes Jeans), atraviesa un capítulo significativo en su vida tras ser diagnosticada con cáncer de colon tras una intervención quirúrgica para extirpar unos pólipos intestinales.

En julio, Regina reveló estar programada para una cirugía debido a un pólipo un “tumorcito” localizado en el colon detectado durante exámenes clínicos de rutina. Lo que parecía un procedimiento simple derivó en un hallazgo más grave: los pólipos eran cancerosos.

La operación fue compleja, pero afortunadamente exitosa, los médicos lograron extirpar completamente el tumor. Según sus compañeras de grupo, Karla Díaz y Angie Taddei, “nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta”.

Regina Murguía Regina Murguía / Foto: Instagram @murguiaregina

Regina Murguía comparte mensaje tras operación de cáncer

Tras su operación quirúrgica, fue Regina Murguía quien compartió una fotografía desde Mérida, que acompañó de un mensaje en el que se leía: “Hoy comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud. Como saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador”.

Además, sus palabras, reflejaban un profundo cambio tras enfrentar un duro capítulo en su vida, diciendo: “He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos” y terminó: “Gracias a la vida por esta segunda oportunidad. Hoy estoy aquí, más viva que nunca”.

Su valentía y honestidad han inspirado a sus seguidores y transmitido un mensaje poderoso: nada como la detección oportuna para salvar vidas.

Regina Murguía celebra su cumpleaños “adelantado”

En medio de su recuperación tras una cirugía para retirar pólipos cancerosos, Regina Murguía, integrante del grupo JNS, celebró por adelantado su cumpleaños número 40 en una íntima reunión con sus amigas más cercanas. Impulsada por su recuperación, Regina adelantó los festejos celebrándolo con cercanía y gratitud. Incluso regresó a los escenarios el 8 de agosto, continuando con fuerza su gira junto a JNS.

La celebración se llevó a cabo en un ambiente privado, lleno de detalles personalizados y afecto, reflejando el ánimo positivo que la cantante mantiene a pesar del reciente desafío médico.

En sus redes, compartió momentos del festejo: sonriente frente al pastel, acompañada de mensajes de gratitud. En una historia de Instagram escribió: “Comenzamos los festejos cumpleañeros. Gracias guapas”.

Regina Murguía festeja su cumpleaños 40 por adelantado. Instagram: @murguiaregina (Instagram: @murguiaregina)

En las fotografías difundidas a través de las redes sociales se puede ver a la integrante de ‘JNS’, celebrando su cumpleaños número 40 por adelantado, rodeada de amigas, frente a un pastel con velitas encendidas, regalando una imagen cargada de esperanza y cariño.

Regina Murguía, festejó con un look sencillo en color negro, de brazos descubiertos y un peinado ondulado, sin demasiado maquillaje, y tampoco dramáticas decoraciones, haciendo de esta celebración, un espacio íntimo y lleno de cariño, por parte de sus seres queridos, y es que, vale mencionar que la cantante cumple 40 años hasta el próximo jueves 14 de agosto.

Karla Díaz, exintegrante de JNS, expresó un sentido mensaje para Regina y Angie Taddei: “Mis hermanas por siempre”, mientras que sus fans y colegas también se unieron en muestras de cariño, celebrando su fortaleza y el significado de este cumpleaños como un renacer después de la cirugía.