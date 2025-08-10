Maluma regañó a madre que llevó a bebé a su concierto en México: “es un acto de irresponsabilidad”

Maluma llegó hace unos días con su gira +Pretty+Dirty World Tour a Ciudad de México para dar tres presentación en el Palacio de los Deportes. Es tanto el cariño que le tienen en la capital mexicana que el artista logró llenar tres fechas el escenario que tiene un aforo de 20.000 persona. No obstante, dos momentos de las primeras fechas llamaron la atención de forma alejada a la música.

El primero de ellos se dio con una mujer que asistió con un bebé de un año al concierto del paisa, acto que disgustó a Maluma, quien no dudó en regañar a la mujer por ser irresponsable con su hijo. Esto teniendo en cuenta que el pequeño no tenía ninguna protección en sus oídos y estaba expuesto a un evento con bastante ruido.

Al llamar su atención, Maluma señaló a la mujer, quien pensó en primer momento que el artista quería alzar al pequeño, ante esto él se negó y le dijo “Déjelo ahí, no lo traiga”. Para después parar el show, quitarse las gafas y expresarle a la mujer: “Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene?, ¿un año?, usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la put* mier** , donde el sonido esta durísimo. Ese bebé ni sabe que esta haciendo aquí"

Posteriormente, le aconsejó que le protegiera los oídos para luego tildarlo como un acto de irresponsabilidad. “Usted lo estaba meneando como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí, de verdad, se lo digo con todo el cariño y todo el respeto. Yo soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto, así que a la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?“.

El hecho generó indignación en redes, señalando que el artista tenía razón y que también la lógistica del concierto falló al dejar ingresar a la madre con el pequeño sin ninguna precaución.

Maluma fue robado durante su primer concierto en México

Por medio de sus redes sociales, los asistentes al concierto compartieron el momento en roban una de las pertenencias de Maluma. En estos videos se ve como mientras se despide de su público mexicano le va dando la mano a sus fans, los que se encuentran en las barandas. En medio del recorrido, un asistente al que no se logró identificar le robó la gorra que tenía puesta el interprete de ‘Borro Cassete".

La reacción de Maluma fue de sorpresa, pero aun así continuo caminando y sonriéndole a su publico. Algunos de los comentarios en redes indicaban que esta gorra se la había dado otro fan para que le diera un autógrafo y que quizá no era uno de los accesorio de Maluma. Este hecho hizo que muchos recordaran el gracioso video en donde ya le había ocurrido esto al paisa, en el año 2012.