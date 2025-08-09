Yuridia tardó 11 años en embarazarse hasta que tomó una decisión radical que lo cambió todo

Yuridia no solo ha conquistado al público con su poderosa voz y su derroche de energía en el escenario. Su carisma y cercanía con los fans también la han convertido en una de las artistas más queridas de México. A través de sus redes sociales, la cantante ha compartido momentos que han marcado su vida personal, abriendo su corazón para hablar de sus luchas, triunfos y aprendizajes.

PUBLICIDAD

Uno de esos capítulos más íntimos salió a la luz recientemente, cuando, en una transmisión en vivo junto a su esposo, el cantante Matías Aranda, reveló la difícil batalla que enfrentaron para convertirse en padres. Una historia que, según ellos mismos, se prolongó durante más de una década y que tuvo un giro inesperado gracias a una decisión tan radical como liberadora.

Una lucha que puso a prueba su matrimonio

Aunque hoy disfrutan de la vida familiar junto a sus hijos Benicio y Noah, además de Phoenix -fruto de una relación anterior de Yuridia-, el camino para llegar hasta ahí estuvo lleno de incertidumbre. En su transmisión en vivo, ambos recordaron cómo, desde 2014, intentaron formar una familia en común sin lograrlo.

“Hoy por hoy tendríamos un bebé, un hijo de 11 años, si hubiéramos… O varios hijos. Uno de 11, otro de 10, otro de nueve, otro de ocho, otro de siete”, dijo Yuridia con franqueza.

Matías, por su parte, recordó: “Un tiempo no pudimos ser papás… No podíamos y no podíamos tener hijos”. La frustración creció al punto de que comenzaron a cuestionarse mutuamente: “Pensábamos que yo estaba fallando o que ella estaba fallando”, confesó él.

Yuridia Yuridia reveló lo que sufrió para poder ser mamá

La presión emocional fue tal que Yuridia llegó a plantear una salida definitiva: “Le dije: ‘Mati, neta, hay que divorciarnos porque yo siento que yo no voy a poder darte hijos’”. Matías confirmó que aquel momento fue un golpe duro: “Sí, y eso fue real. Y era porque no, no estábamos funcionando”.

La cantante explicó lo que pasaba por su mente: “Yo le decía: ‘Tú tienes que estar con alguien que pueda darte hijos’”. Finalmente, la pareja decidió separarse.

PUBLICIDAD

La decisión que lo cambió todo

Yuridia Yuridia reveló lo que sufrió para poder ser mamá

Yuridia tardó 11 años en embarazarse porque, aunque ya tenía un hijo de una relación anterior, le costó mucho tiempo y esfuerzo lograr concebir con su pareja Matías Aranda.

Paradójicamente, fue en ese periodo de distanciamiento cuando ocurrió lo inesperado. Yuridia reveló que dejó de obsesionarse con la idea de volver a ser madre y, poco después, recibió la noticia que llevaba años esperando: “Cuando yo solté la idea de volver a ser madre, me embaracé y ya estábamos divorciados, así te la dejo”.

Ese embarazo marcó un antes y un después en su vida y en su relación con Matías. Decidieron retomar su matrimonio y darle la bienvenida a su primer hijo en común, Benicio, el 13 de julio de 2023. Meses más tarde, el 28 de junio de 2025, nació su segundo hijo, Noah.

Yuridia Yuridia reveló lo que sufrió para poder ser mamá

Aunque Yuridia no dio detalles sobre si se sometió a tratamientos médicos o estudios de fertilidad, sí dejó claro que el estrés y la presión emocional fueron factores determinantes en su experiencia. También admitió que los embarazos le resultan difíciles, aunque el resultado haya sido, para ella, una de las mayores bendiciones de su vida.

Hoy, la pareja disfruta de la familia que construyeron contra todo pronóstico, y Yuridia sigue demostrando que, además de una de las voces más imponentes de la música mexicana, es una mujer valiente que no teme compartir su vulnerabilidad. Su historia es un recordatorio de que, a veces, soltar es el primer paso para que las cosas más importantes sucedan.