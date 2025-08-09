Jamie Lee Curtis no pudo embarazarse, pero cumplió su sueño de ser mamá: ¿quiénes son sus hijas adoptivas?

Jamie Lee Curtis y sus looks en rojo para lucir poderosa y sexy a sus 64

Jamie Lee Curtis es mucho más que una “reina del grito” del cine de terror. Con más de cinco décadas de carrera, la actriz ha conquistado Hollywood con papeles icónicos en Halloween, Mentiras Verdaderas o Un viernes de locos. Pero su historia va más allá de la pantalla: Curtis ha vivido los altibajos de crecer bajo los reflectores como hija de leyendas (Janet Leigh y Tony Curtis), ha enfrentado la presión por cumplir con estándares de belleza imposibles, y ha sobrevivido a batallas internas que marcaron su vida. De esos desafíos emergió una mujer que no teme hablar de sus cicatrices, que reivindica la autenticidad sobre la perfección y que encontró en la maternidad una de sus mayores fuentes de inspiración.

PUBLICIDAD

Aunque no pudo tener hijos biológicos, Jamie Lee Curtis se convirtió en madre a través de la adopción, una decisión que transformó su vida y que hoy comparte como un ejemplo de amor, resiliencia y compromiso.

El camino hacia la maternidad: Annie y Ruby

Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis se enamoró de su esposo a primera vista (Instagram)

Jamie Lee Curtis y su esposo, el cineasta Christopher Guest, se casaron en 1984 y, tras enfrentar problemas de fertilidad, decidieron formar su familia por medio de la adopción.

En diciembre de 1986 llegó su primera hija, Annie, apenas horas después de su nacimiento. La actriz recuerda que recibió la llamada de madrugada y que, en ese instante, su vida cambió para siempre.

Años más tarde, en 1996, el destino volvió a sorprenderlos. Aunque no planeaban tener más hijos, una serie de circunstancias “celestiales”, como Curtis las describe, llevaron a que adoptaran a su segunda hija, Ruby. La llegada de ambas niñas no solo cumplió su sueño de ser madre, sino que también inspiró una faceta poco conocida de la actriz: la de escritora de libros infantiles.

Su primer título, When I Was Little: A Four-Year-Old’s Memoir of Her Youth, nació de una conversación con Annie, y más adelante escribió Tell Me Again About the Night I Was Born, dirigido a niños adoptados para recordarles que su historia de origen también es emocionante y valiosa.

Quiénes son sus hijas adoptivas

Annie Guest, la mayor, creció alejada de los reflectores. Se graduó en danza en Kenyon College y hoy es instructora en Los Ángeles. En 2019 se casó con Jason Wolf en una ceremonia íntima celebrada en la casa familiar.

PUBLICIDAD

Ruby Guest, la menor, decidió compartir en 2020 que es una mujer trans, un momento que Curtis ha descrito como una lección de amor incondicional. La actriz se ha convertido en una defensora visible de la comunidad LGBTQ+, asegurando que su papel como madre es “apoyar, cuidar y aprender” de sus hijas. En 2022, Curtis tuvo el honor de oficiar la boda de Ruby y su pareja Kynthia, también en el jardín de su hogar.

Una historia de amor, lucha y autenticidad

Jamie Lee Curtis no quiere ser vista como una heroína por aceptar y apoyar a Ruby: “Este es mi trabajo como madre. Esta persona vino a mí y me dijo: ‘Este soy yo’. Y mi deber es decir: ‘Bienvenida a casa’. Defenderé su derecho a existir frente a cualquiera que lo cuestione”.

La actriz, ganadora del Óscar en 2023, ha usado su plataforma para promover la adopción ética y derribar prejuicios, recordando que la maternidad va mucho más allá de los lazos biológicos. “La maternidad es cada cliché maravilloso del libro. Es un compromiso permanente para el que he cambiado mi vida”, asegura.

Sin duda, Jamie Lee Curtis es protagonista de una historia que demuestra que el amor, cuando es auténtico, no entiende de barreras biológicas y puede reescribir cualquier guion de vida.