Fernando Colunga habla por primera vez de su faceta como papá primerizo y delata algo que todos sospechaban

Fernando Colunga es, sin duda, uno de los galanes más icónicos de la televisión mexicana. Protagonista de telenovelas que marcaron época como Esmeralda, La Usurpadora o Amor Real, su imagen impecable y su talento lo han convertido en una figura admirada dentro y fuera de México. Pero si algo ha caracterizado al actor a lo largo de más de tres décadas de carrera es el hermetismo absoluto con el que ha protegido su vida personal.

Durante años, los rumores lo han acompañado: supuestas relaciones, comentarios sobre su orientación sexual e incluso la versión de que mantenía un romance con la actriz Blanca Soto. Sin embargo, desde mediados de 2024 una noticia comenzó a tomar fuerza: Fernando Colunga se habría convertido en papá. Y aunque el actor evitó confirmarlo directamente, ahora, por primera vez, se ha mostrado más abierto que nunca, dejando entrever que vive uno de los momentos más felices de su vida.

“La familia para mí es muy importante”

Fernando Colunga Fernando Colunga habló como nunca de su paternidad (Univisión)

En una reciente conferencia de prensa para presentar la canción oficial de la telenovela Amanecer, Colunga fue cuestionado sobre cómo organiza su tiempo entre proyectos. Su respuesta sorprendió: “La familia para mí es muy importante… Yo trato de aprovecharlos porque el tiempo no vuelve. La vida me ha premiado con una familia bien bonita”, declaró con una sonrisa.

Sus palabras llegan pocos meses después de que el productor Juan Osorio confirmara que el actor había sido padre junto a Blanca Soto. “Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad, está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”, aseguró Osorio en mayo de 2024.

Colunga, de 59 años, no negó la información y, aunque sigue evitando entrar en detalles, dejó claro que sus prioridades han cambiado. “Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento que pierdes con la familia es lo único que no puedes recuperar en la vida”, reflexionó.

Fernando Colunga deja ver lo que todos sospechaban

Fernando Colunga y Blanca Soto

La paternidad de Colunga comenzó como un rumor alimentado por su habitual discreción y por la nula exposición pública junto a Blanca Soto. En junio, fue abordado por reporteros en el Aeropuerto Internacional de México y, ante la pregunta directa sobre si era papá, respondió: “Estoy feliz”.

Una periodista lo felicitó por su supuesta paternidad y él, sin desmentirlo, dijo: “Nadie puede decir qué puede ser o qué no puede ser, eso ya lo dirá la vida”. Palabras que, para muchos, fueron la confirmación que faltaba.

Respecto a Osorio, el actor descartó cualquier molestia por “ventilar” la noticia:

“No, por qué. A Juan le tengo un gran cariño… Imagínate que uno se enoje con los amigos, entonces no son amigos. Juan puede decir lo que él quiera y yo estoy feliz”.

Un nuevo capítulo en su vida

Fernando Colunga ha protagonizado algunas de las telenovelas de época más exitosas | Instagram

Aunque Colunga sigue cuidando con celo su privacidad, sus declaraciones han dejado claro que la llegada de su hijo lo ha transformado. Su cercanía con la familia, la importancia que le da al tiempo fuera del set y sus palabras llenas de gratitud evidencian que atraviesa una etapa plena.

Lejos de los personajes intensos que interpreta en pantalla, en la vida real parece estar disfrutando del papel más importante: el de papá. Y aunque tal vez nunca comparta públicamente una foto con su hijo, su lenguaje corporal, sus sonrisas y sus gestos de orgullo dicen más que cualquier confirmación oficial.

En medio de rumores, especulaciones y titulares, lo que todos sospechaban parece ser cierto: Fernando Colunga está más feliz que nunca, y gran parte de esa felicidad se debe a que hoy vive, por primera vez, la experiencia de la paternidad.