Famoso actor mexicano fue desahuciado y revelan que le quedan pocas semanas de vida; ¿de quién se trata?

La reaparición de Yolanda Andrade ante los medios de comunicación y el anuncio de que perderá el habla y la movilidad, destapó otra triste noticia en el mundo del espectáculo.

Pues se ha dado a conocer que hay un famoso que habría sido desahuciado y le quedarían pocas semanas de vida.

Así lo dio a conocer la periodista de espectáculos Martha Figueroa, en su programa de Youtube ‘Así se hacen los chismes’.

Famoso actor mexicano fue desahuciado y revelan que le quedan pocas semanas de vida

La conductora de ‘Hoy’ se encontraba comentando acerca de las declaraciones que Yolanda Andrade dio al reportero Alan Morales, en las que habló acerca del diagnóstico médico que tiene.

Fue cuando Martha dijo que había otra persona del medio artístico que es muy querido y que se encuentra enfermo, pero que no quería que se supiera.

“Es un cuate muy querido y también le quedan pocas semanas. Más adelante lo contaremos”, dijo la periodista de espectáculos sin dar más detalles acerca de la identidad del famoso que se encuentra grave.

¿Quién es el famoso actor que fue desahuciado?

Tras la noticia destapada por la periodista de espectáculos, las redes sociales se encuentran indagando acerca de quién es el famoso actor que se encontraría en sus últimas semanas de vida.

Sin embargo, hasta el momento no existen más detalles acerca del artista que estaría atravesando por momentos difíciles.