“Caricia de la traición” El momento incómodo entre Jenna Ortega y su coprotagonista que se hizo viral

La espera terminó y la segunda temporada de Wednesday (Merlina), la aclamada serie de Tim Burton para Netflix protagonizada por Jenna Ortega, ya está aquí. Su estreno mundial, que tuvo lugar el pasado miércoles 6 de agosto, trajo consigo nuevas intrigas góticas, misterios más oscuros y la esperada expansión del universo de la familia Addams.

En esta entrega, Wednesday regresa a los pasillos de la Academia Nevermore con más sarcasmo, enigmas sobrenaturales y la compañía de viejos y nuevos personajes, incluyendo a Enid Sinclair, interpretada por Emma Myers, cuya relación de amistad con la protagonista ha conquistado a millones de fans.

Para promocionar este lanzamiento, Ortega ha recorrido ciudades como Nueva York, París y Londres, robando miradas con sus impactantes looks góticos. Sin embargo, no fueron sus atuendos los que más dieron de qué hablar en una de las alfombras rojas, sino un gesto hacia Myers que rápidamente se convirtió en viral.

El momento que encendió las redes

Durante la presentación de la nueva temporada, Jenna Ortega y Emma Myers posaban juntas para la prensa cuando ocurrió el instante que desató el debate. En las imágenes y videos que circulan en redes, se observa cómo Jenna coloca su mano en el hombro de Emma y luego la desliza lentamente hasta su cintura.

En cuestión de horas, la escena se volvió tendencia en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron que la expresión de Myers reflejaba incomodidad, mientras que otros defendieron a Ortega asegurando que ambas mantienen una estrecha amistad e, incluso, insinuando que podría haber algo más que una relación laboral entre ellas.

“Sí se sintió raro lo que hizo”, “Eso es acoso, no importa quién lo cometa”, “Lo obvio está a la vista, le incomodó”, “Se nota que Jenna quiere algo más”, fueron algunos de los comentarios más críticos. En contraste, sus defensores señalaron que el gesto pudo haber sido solo un ajuste de postura para la foto o una muestra de confianza entre amigas.

Entre la polémica y la complicidad

Wednesday La nueva temporada de Wednesday llegó a Netflix (Netflix)

La discusión no tardó en dividir a los fans. Mientras algunos insistían en que el movimiento fue inapropiado, otros recordaron que Ortega y Myers han demostrado en múltiples entrevistas una química genuina, repleta de bromas internas y momentos espontáneos.

Incluso hubo quienes bromearon diciendo que la supuesta incomodidad de Emma podría deberse a simple ansiedad por el evento o al cansancio de la gira promocional. “La gente está exagerando, ellas se adoran”, comentó un usuario.

Otros aprovecharon para compararlo con incidentes similares en el mundo de las celebridades, como el reciente caso de Pedro Pascal, quien fue criticado por su contacto físico con colegas durante alfombras rojas.

La amistad de Jenna y Emma

Merlina Cr. Courtesy of Netflix © 2022 (COURTESY OF NETFLIX)

Más allá del debate, lo cierto es que la relación profesional y personal entre Jenna Ortega y Emma Myers parece sólida. En entrevistas recientes, ambas han hablado del apoyo mutuo que se brindan fuera del set, destacando que su conexión ha sido clave para dar vida a la dupla Wednesday-Enid que tantos fans aman.

Por ahora, ni Ortega ni Myers han emitido declaraciones directas sobre el momento viral, lo que solo ha incrementado la curiosidad del público. Mientras tanto, la conversación sigue creciendo en redes, entre memes, teorías y defensas apasionadas de cada postura.

Lo que es indiscutible es que Wednesday ha vuelto a conquistar el foco mediático y los fans ya están en espera de la siguiente parte de la serie.