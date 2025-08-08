¿Son novios? Sofía Carson y Corey Mylchreest desatan rumores y esto es lo que sabemos de su vida amorosa

My Oxford Year se ha convertido rápidamente en una de las películas más vistas y comentadas en Netflix. La química innegable entre Sofía Carson y Corey Mylchreest ha hecho que millones de espectadores suspiren con esta historia romántica ambientada en la prestigiosa Universidad de Oxford. Pero más allá de la pantalla, ¿qué pasa con la vida amorosa de estos dos actores? ¿Son novios en la vida real o solo buenos amigos? Aquí te contamos todo lo que sabemos.

La química en pantalla que desató rumores

My Oxford Year

Desde el estreno de My Oxford Year, la interacción entre Sofía Carson y Corey Mylchreest ha sido el centro de atención. Interpretando a Anna De La Vega y Jamie Davenport, respectivamente, la pareja protagoniza un romance que ha conquistado al público por su ternura, complicidad y momentos llenos de tensión romántica. Sin embargo, a pesar de lo convincente que luce su relación en el filme, la realidad parece ser distinta.

Corey Mylchreest, quien ha sido reservado respecto a su vida personal, mencionó en una entrevista reciente que tiene novia desde hace algún tiempo y que prefiere mantener esa parte de su vida fuera del foco público. De hecho, él y su pareja fueron vistos en eventos sociales recientes como Wimbledon 2024, dejando claro que aunque se entrega a sus papeles, en la vida real mantiene su relación en privado.

Por su parte, Sofía Carson también ha sido cautelosa respecto a sus romances fuera de cámaras. En entrevistas pasadas ha declarado que ha priorizado su carrera y su crecimiento personal por encima de tener una relación pública. A pesar de los rumores y las especulaciones, Carson mantiene su vida privada bajo reserva.

¿Quiénes han sido las parejas de Sofía Carson y Corey Mylchreest?

Aunque la actriz no ha confirmado ninguna relación oficial recientemente, se le ha vinculado sentimentalmente con algunas figuras públicas en el pasado, como Manolo González Vergara (hijo de Sofía Vergara) y Nicholas Galitzine, con quien protagonizó la película Purple Hearts. Sin embargo, ninguna de estas relaciones fue confirmada oficialmente y muchas veces se trató más de amistades cercanas o rumores de prensa.

The Life List

En cuanto a Corey Mylchreest, la información pública indica que está en una relación estable con la actriz británica Hannah Holland, con quien se le ha visto en múltiples ocasiones. Él ha compartido que es muy selectivo y comprometido con su vida personal, prefiriendo mantenerla lejos del escrutinio público.

¿Qué sigue para Sofía y Corey?

Sofía, de 31 años, ha enfatizado en varias entrevistas que aunque le gusta compartir momentos especiales con sus fans, ha tomado la decisión consciente de separar su vida artística de la personal para proteger su bienestar emocional y profesional. Corey, por su parte, ha mostrado una madurez similar, valorando su privacidad y el respeto hacia su pareja.

Mientras My Oxford Year sigue conquistando audiencias con su mezcla de humor, romance y drama, sus protagonistas continúan con sus vidas, manteniendo el misterio sobre su situación sentimental. Por ahora, lo que queda claro es que la química en pantalla es pura magia actoral, y cualquier rumor sobre una relación real entre ellos parece ser solo eso: rumores.

Aunque los corazones de Sofía Carson y Corey Mylchreest laten fuerte frente a las cámaras, en la vida real sus caminos amorosos parecen ir por rumbos separados, demostrando que a veces el amor verdadero está en la ficción al menos por ahora.