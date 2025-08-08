¿Quién es Carolina Díaz? La influencer que están comparando con Ángela Aguilar y está siendo atacada en redes

La creadora de contenido está en el ojo del huracán luego de que se filtrara una carta de su novio a Lesslie Polinesia.

Las redes sociales han estallado en contra de la creadora de contenido, Carolina Díaz, quien, como Ángela Aguilar y Florinda Meza, está sufriendo las consecuencias de hate por parte de los internautas, luego de que se filtrara una carta que hizo su novio hace más de 10 años a nada más y nada menos que Lesslie Polinesia, la famosa influencer de quien se especuló tenía una relación con Bryan Skabeche, de quien no había confirmado su romance hasta ahora.

Por muchos años, los seguidores de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche, sospecharon que los creadores de contenido sostenían un romance, sin embargo, la negativa de ambos, terminó por apaciguar los rumores que hoy en día, fueron confirmados por una carta escrita por el youtuber a su novia, sin embargo, los fans de ambos, analizaron a detalle su interior y descubrieron que la hermana de Karen y Rafa, pudo haber pasado por una infidelidad.

En redes sociales, los internautas no tardaron mucho en tachar de “infieles” a Bryan Skabeche y Carolina Díaz, y es que, encontraron que el youtuber, incluso, utilizaba los mismos apodos (“meme”) que puso a Lesslie para su actual novia y otros detalles que desataron la furia de los seguidores de la “polinesia”.

La relación de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche hizo estallar las redes sociales X (X)

¿Qué pasó entre Lesslie Polinesia, Bryan Skabeche y Carolina Díaz?

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar bastó para hacer arder al público que no perdona una infidelidad, tanto, que los nombres de Karla Panini y Florinda Meza volvieron a relucir, uniéndose a la lista de famosas que han sufrido la furia de las redes sociales.

Sin embargo, tras la filtración de la carta de Bryan Skabeche a Lesslie Polinesia, la furia se hizo más cuando los fans indagaron en ella, y comenzaron a especular que el youtuber le había sido infiel con Carolina Díaz, a quien rápidamente atacaron en redes sociales, por esta traición a alguien tan querida en internet como ‘Yiyi’.

Fue el influencer quien pidió, cesaran, los comentarios de odio contra su actual novia: “Le pido a mi comunidad que se abstenga de andar etiquetando o mencionado a mi pareja, en cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Sean empáticos y muestren respeto, por favor”, más tarde, compartió un video en el que se mostró afectado y aclaró la situación señalando que no hubo engaño y que, tanto él como Lesslie, tuvieron otras relaciones después de su ruptura.

Por su parte, ‘Yiyi’ ocupó sus redes sociales para dejar un mensaje en el que se leía: “Queridos Polinesios, siempre he sido una persona que elige el amor, mismo camino que siempre les he enseñado. Cuiden su luz y no dejen que nada los lleve a un lugar de oscuridad, siempre busquen dar amor y mucha luz para todos. Los abrazo con el corazón lleno”.

¿Quién es Carolina Díaz, la influencer a quien comparan con Ángela Aguilar?

Las comparaciones entre Carolina Díaz y Ángela Aguilar estallaron luego de que los internautas se dieran cuenta que la influencer comenzó una relación con Bryan Skabeche en 2019, el mismo año del que se supo, terminó su noviazgo con Lesslie Polinesia.

Y es que la convivencia de Carolina Díaz y Bryan Skabeche, habría comenzado cuando él todavía tenía una relación con ‘Yiyi’, además de que ambos confesaron “tener una conexión desde el primer momento que se vieron”, por lo que la furia del público no se hizo esperar, compartiendo una serie de videos en los que se ve a la novia del youtuber, hablar de “Bresslie”, con admiración hacia su romance con la hermana de los polinesios, tal como lo hizo Ángela Aguilar con la relación de Cazzu y Nodal.

Carolina Díaz comenzó su carrera en Badabun, donde comenzó en el departamento de memes hasta ir escalando, llegando a ser imagen de sus videos, sin embargo, más tarde se separó para continuar en solitario, donde se ganó el cariño del público por su forma de relatar historias.