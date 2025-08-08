Películas como My Oxford Year y Lista de Deseos que te harán volver a creer en ti

En los últimos meses, Netflix ha logrado conectar con su audiencia a través de historias que van más allá del entretenimiento: My Oxford Year y The Life List se han convertido en éxitos que no solo arrasan en vistas, sino que también ofrecen un impulso emocional necesario para muchos. Estas películas basadas en libros nos invitan a reflexionar, soñar y, sobre todo, a volver a creer en nosotros mismos cuando más lo necesitamos. En un catálogo que cada vez apuesta más por la narrativa que inspira, estos títulos destacan como ejemplos de cómo el cine puede ser un motor de cambio personal y amor propio.

My Oxford Year: Un romance que invita a reencontrarte

Protagonizada por Sofía Carson y Corey Mylchreest, My Oxford Year adapta el bestseller de Julia Whelan para narrar la historia de Anna, una joven ambiciosa que viaja a Oxford con un futuro en Wall Street planeado, pero su encuentro con un profesor de poesía cambia todo. Más que un romance, la película explora el amor propio, el duelo y la belleza de lo impredecible. Como dice Sofía Carson, es “una historia sobre cómo vivir intensamente y la poesía del amor.”

The Life List: Duelo, reinvención y valentía

También protagonizada por Sofía Carson, The Life List relata el viaje de Alex, quien tras la muerte de su madre cumple una lista de deseos escrita en su adolescencia. Más que una comedia romántica, es una exploración profunda del duelo, la reinvención personal y la fuerza del amor en todas sus formas. Sofía resume: “Alex Rose es yo, eres tú, somos todos nosotros… conecta con el soñador que dejamos atrás.”

Más películas para seguir creyendo en ti

Purple Hearts (2022)

Un drama romántico dirigido por Elizabeth Allen Rosenbaum que sigue la historia de Luke Morrow, un músico con aspiraciones frustradas, y Cassie Salazar, una joven enfermera con un pasado complicado. Ambos deciden casarse por conveniencia para que Cassie pueda obtener beneficios militares, ya que Luke es miembro de la Marina de Estados Unidos. A pesar de las diferencias y los secretos que ambos guardan, su relación se transforma en un romance genuino mientras enfrentan los retos de la vida militar, sus propios sueños y las cicatrices emocionales que llevan. La película aborda temas como el amor, la resiliencia, y la lucha por la identidad en circunstancias difíciles.

Carry On (2022)

Una comedia dramática británica dirigida por J Blakeson. La trama sigue a Toni, una joven madre soltera, que recibe la inesperada noticia de que tiene una enfermedad terminal. Con poco tiempo por delante, Toni decide embarcarse en un último viaje con su hijo en busca de la verdadera felicidad y reconciliación familiar. La película explora temas profundos como el amor incondicional, la maternidad, y la esperanza, pero con un toque ligero y emotivo que equilibra el drama con momentos de humor y ternura.

Someone Great

Esta cinta muestra cómo Jenny, tras una ruptura, encuentra fuerza y renovación junto a sus amigas. Más que una historia de desamor, es un recordatorio del poder de la amistad y la importancia de creer en uno mismo para seguir adelante. Prepárate para reír, llorar y reconectar contigo misma.

To All the Boys I’ve Loved Before

Una historia dulce sobre Lara Jean, una joven que enfrenta con valentía el amor y la adolescencia cuando sus cartas secretas de amor son inesperadamente reveladas. Un recordatorio sobre la importancia de la autenticidad y la confianza en uno mismo.