La adictiva película repleta de aventuras que destroza todos los récords: lleva 3 meses como la más vista

Dentro del mundo de los diferentes servicios de streaming, se señana que una película, serie, miniserie o documental tiene éxito cuando logra instalarse por días como la más vista de su respectiva plataforma. Pero existe un caso en particular de una cinta que lleva casi tres meses como la número 1 en reproducciones.

Es un filme repleto de aventuras y que está rompiendo récords de audiencia en Apple TV+.

Se trata de “La guente de la juventud”, una producción de 118 minutos que está atrapando a varios espectadores.

¿De qué trata “La fuente de la juventud”?

“Un cazador de tesoros reúne a un equipo para una misión que les cambiará la vida. Para superar todo tipo de amenazas, necesitará a alguien más que él, su distante hermana".

La fuente de la eterna juventud (Apple TV+)

Así describe la plataforma a este filme dirigido por Guy Ritchie y escrito por James Vanderbilt, el cual es un relato lleno de acción y aventuras que te mantendrá con la vista pegada a la pantalla.

Un elenco estelar que brilla en pantalla

Dentro del elenco, destacan nombres como:

John Krasinski

Natalie Portman

Eiza González

Domhnall Gleeson

Arian Moayed

Laz Alonso

Carmen Ejogo

Stanley Tucci

Pese al gran éxito en audiencia que está alcanzando la cinta, no logró muchas reseñas positivas por parte de la crítica. Todd Gilchrist de Variety señaló que:

“Para pasar el rato, cumple su función, pero quien busque una exploración más profunda de la búsqueda de la vida eterna puede que no encuentre aquí nada perspicaz“.

Por su parte, Frank Scheck de The Hollywood Reporter afirmó que:

“Una aventura épica a la que le cuesta encontrar su equilibrio, pero que ofrece momentos carismáticos gracias a sus protagonistas”.

De esta manera, si eres fan de las películas de aventuras y quieres ver actuar a este destacado elenco, “La fuente de la juventud” es un buena alternativa para disfrutar en Apple TV+.