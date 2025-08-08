Guayaquil corona a su reina de corazón: Nadia Mejía, embajadora de belleza, esperanza y orgullo guayaquileño

Guayaquil celebró con alegría y orgullo un reconocimiento muy especial: el Municipio nombró a la Miss Ecuador 2025, Nadia Mejía, como Embajadora de la ciudad, un título que refleja su esencia, su historia y su amor por esta ciudad que vio crecer las raíces de su familia. Así, la mujer más bella del país recibió un homenaje más que merecido, por su papel ejemplar y su vínculo con la urbe que late fuerte en su sangre.

Desde el Concejo Cantonal, se oficializó el nombramiento como Embajadora Ad Honorem, destacando que Nadia Grace Mejía Eicher “es una digna representante de la belleza, talento y cualidades de la mujer ecuatoriana”; además, su presencia internacional es vista como “un paradigma de la ecuatorianidad que triunfa lejos de las fronteras patrias”.

La coronación

La alegría crece cuando recordamos su reciente victoria: el 26 de julio, en el glamuroso Palacio de Cristal del Malecón 2000, fue coronada Miss Universo Ecuador 2025. Esa noche, la modelo y cantante ecuatoriano-estadounidense deslumbró con elegancia, carisma y un mensaje de autenticidad que resonó en todo el país.

Pero Nadia es mucho más que una reina de belleza: su proyecto social “Soy suficiente”, inspirado en su lucha personal contra la anorexia, fue reconocido como el mejor del certamen. Con él, lleva esperanza y autoestima a niñas y jóvenes, especialmente a quienes la necesitan, como las que apoya en el orfanato Sor Domingo Boca, en Guayaquil.

Una ciudad que la ama

El alcalde Aquiles Álvarez, al recibirla el 29 de julio, expresó su entusiasmo con emoción y motivación: “Vas a ser el orgullo guayaco, vas a ganar el Miss Universo”. Y Nadia, con voz llena de gratitud, respondió: “Soy guayaquileña, muy guayaca, estoy viviendo un sueño”.

Este nombramiento otorga a Nadia una voz oficial para realzar la imagen y el turismo de Guayaquil, respaldada por una placa y certificado conmemorativos entregados por el Concejo.

Lo que se viene

Ya reina del certamen nacional, Nadia representa a Ecuador como su embajadora en el certamen internacional Miss Universo 2025, que se llevará a cabo en Tailandia el próximo 21 de noviembre. Una meta ambiciosa para esta mujer que encuentra en su historia de superación una fuente de fortaleza e inspiración.

Nadia no solo lleva consigo la corona, sino también un mensaje claro: que la belleza verdadera es abrazar tu esencia, ser auténtica, y levantar a quienes te rodean. Con su historia, Guayaquil y Ecuador encuentran a una joven que personifica belleza, humildad y valentía; una embajadora que representa con orgullo esa fuerza colectiva que inspira.